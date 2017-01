Augusto Farfus otimista para as 24 horas de Daytona

(Foto: BMW)

Uma das provas de longa duração mais tradicionais do calendário mundial, as 24 Horas de Daytona acontece neste fim de semana (26 a 29 de janeiro), marcando a abertura da temporada 2017 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. A corrida também marca o primeiro compromisso oficial de Augusto Farfus nas pistas neste ano, e o brasileiro chega confiante em uma boa performance para brigar pela vitória na categoria GTLM.

Em sua quinta participação na mais famosa prova norte-americana de 24 horas, Farfus integra novamente o quarteto do BMW Team RLL – equipe de fábrica da montadora bávara nos Estados Unidos -, desta vez ao lado de Bill Auberlen, Bruno Spengler e Alexander Sims, a bordo da BMW M6 GTLM #19. Ano passado, com praticamente a mesma formação – o alemão Dirk Werner estava no lugar do britânico Sims – na estreia do modelo M6 em competições de GT, a equipe terminou a prova no top-5. Em 2015, o curitibano bateu na trave ao terminar em 2º lugar, a apenas 0,5s da vitória, com a BMW Z4 GTLM na ocasião.

A principal novidade para esse ano é a pintura especial no carro de Farfus e seus companheiros, que é uma verdadeira obra de arte, já que, pela 19ª vez em sua história, a BMW cria, em parceria com um artista renomado, um Art Car. O norte-americano John Baldessari, um dos mais respeitados artistas conceituais do mundo, é quem assina a arte no carro #19, num estilo que mescla fotos cotidianas e pinturas modernas. O carro já foi apresentado oficialmente, e participou dos treinos em Daytona, mas essa será a primeira disputa dessa “obra de arte sobre rodas”.

No geral, são 55 carros inscritos para a 55ª edição das 24 Horas de Daytona, sendo 11 deles na categoria GTLM. Farfus ressaltou como pontos fortes uma equipe experiente e bem entrosada, o bom desenvolvimento do carro desde a introdução do modelo M6 há um ano e o trabalho produtivo feito nos testes no início do mês. Todos esses aspectos, aliados à confiabilidade necessária para uma prova de longa duração, deixam o brasileiro com uma boa expectativa para buscar um lugar no pódio na corrida.

“É sempre especial participar das 24 Horas de Daytona, ainda mais esse ano pilotando uma obra de arte. É uma honra e estou muito agradecido à BMW por me dar essa oportunidade. Tivemos muito próximos da vitória em anos passados com a BMW Z4 GTLM, e em 2016, fizemos uma ótima estreia ao terminar no top-5 com a nova M6 GTLM, então, acredito que agora temos chances de fazer ainda melhor e brigarmos pela vitória. Confio bastante na equipe que temos e no nosso carro, e vamos trabalhar para chegar bem ao fim da prova, buscando um grande resultado para marcar a história dessa edição do Art Car”. Analisa o piloto.

Como normalmente acontece nas 24 Horas de Daytona, um evento prévio, realizado há 20 dias, concentrou grande parte dos treinos preparatórios para a corrida. Agora, neste fim de semana, as atividades acontecem a partir de quinta-feira, com dois treinos livres, a classificação, e um treino noturno. Na sexta-feira, há mais uma sessão de treinos, e no sábado, a corrida tem início previsto para 17h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo do Fox Sports a partir das 17h às 20h. O canal também transmite as últimas horas de prova na tarde de domingo (entre 15h e 18h).

Programação das 24 Horas de Daytona (horários de Brasília):

Quinta-feira (26/01):

13h20 às 14h20 – 1º treino livre

16h30 às 16h – 2º treino livre

18h35 às 18h50 – Classificação – categoria GTLM

22h às 23h30 – 3º treino livre

Sexta-feira (27/01):

13h às 14h – 4º treino livre

Sábado (28/01):

17h30 – Largada 24 Horas de Daytona