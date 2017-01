Nissan volta a classe LMP1 do Mundial de Endurance, fornecendo motores para a equipe ByKolles

Google Plus

(Foto: Divulgação Nissan)

A equipe ByKolles, anunciou nesta quarta (25), que vai substituir os propulsores AER, por motores Nissan. A notícia vem em um momento que apenas uma equipe, a própria ByKolles vai alinhar seu LMP1 no Mundial de Endurance.

O propulsor será o mesmo que equipou o polêmico GT-R NISMO LMP1. Um V6 de três litros, bi-turbo. O chassi utilizado na temporada passada, irá passar por uma atualização.

"O fornecimento de motores da NISMO é de grande importância para nossa equipe", disse o chefe da ByKolles Boris Bermes. "Depois de ter de lidar com muitos contratempos no passado devido a problemas de confiabilidade do motor, para a temporada de 2017, esperamos uma melhora significativa em termos de confiabilidade e desempenho".

Novas atualizações estão programadas para deixar o LMP mais competitivo. "Estamos implacavelmente trabalhando em inúmeras melhorias adicionais para o nosso carro", disse ele. "Como resultado das mudanças na regulamentação para 2017, seremos capazes de fazer grandes melhorias tanto na frente como na retaguarda, especialmente na aerodinâmica.”

"Além disso, nossos engenheiros de projeto alcançaram uma redução de peso e introduziram atualizações abrangentes de componentes mecânicos.”novo CLM P1 / 01. Para este ano, estamos olhando para demonstrar nossas melhorias e continuar a desenvolver o nosso protótipo."

A equipe estuda fornecer chassis para equipes clientes, com ou sem o propulsor Nissan.