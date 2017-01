Fórmula Truck divulga calendário para 2017. Uruguai e Argentina receberão etapas

(Foto: Divulgação Fórmula Truck

A Fórmula Truck volta a ter corridas fora do Brasil neste ano de 2017. Enquanto a categoria retorna à Argentina, a cidade de Rivera, no Uruguai, na fronteira com o Brasil, recebe pela primeira vez os caminhões mais velozes do mundo. O calendário também tem o retorno de Caruaru, em Pernambuco, e a manutenção da corrida de Guaporé, em outubro, mês tradicional para a prova. A abertura do 22ª temporada acontece no dia 19 de março, no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul.



``Demorarmos um pouco mais para soltar nosso calendário neste ano para definirmos bem as datas e tentar evitar mudanças de cidades, algo que independe da nossa vontade. Assim, estamos com tudo praticamente definido para este ano de 2017``, disse Neusa Navarro, presidente da Fórmula Truck.



Depois do Velopark, o circo da Fórmula Truck segue para Rivera, no Uruguai, cidade que faz fronteira com Santana do Livramento, no Brasil. Com isso, a corrida do dia 9 de abril atenderá o anseio dos gaúchos, fanáticos por automobilismo, e dos uruguaios, que pela primeira vez na história acompanharão ao vivo uma corrida de caminhões. Muitos uruguaios e argentinos marcam presença nas provas da Truck, devido à proximidade, principalmente com o Rio Grande do Sul. Agora terão a oportunidade de ver ao vivo, com a possibilidade também dos brasileiros, pois a fronteira é aberta e se pode atravessar a pé.



A terceira corrida (dia 7 de maio) será em Londrina, que nos últimos dois anos fechou a temporada e viu os novos campeões da categoria. Em seguida, no dia 4 de junho, acontece a prova em Cascavel, no Oeste paranaense, com a etapa de Interlagos, na capital paulista, marcada para o dia 9 de julho no mais tradicional autódromo do Brasil. Em 6 de agosto será a vez de Goiânia, e no dia 9 de setembro está confirmada a volta a Caruaru, em Pernambuco, para a alegria do Nordeste, que tem na Fórmula Truck a única categoria nacional e sul-americana a correr na região.



De uma festa para outra. No dia 8 de outubro será a vez de Guaporé, que faz a maior festa da temporada para receber e acompanhar a corrida da Fórmula Truck. Em 5 de novembro a categoria retorna à Argentina, em cidade ainda a ser definida, e finaliza 2017 na única dúvida do calendário, pois pode a prova ser disputada no dia 26 de novembro ou em 3 de dezembro no também tradicional Autódromo de Curitiba.



CALENDÁRIO DE 2017



19 de março - Velopark (RS)

9 de abril - Rivera (Uruguai)

7 de maio - Londrina (PR)

4 de junho - Cascavel (PR)

9 de julho - Interlagos (SP)

6 de agosto - Goiânia (GO)

3 de setembro - Caruaru (PE)

8 de outubro - Guaporé (RS)

5 de novembro - Argentina

26/11 ou 3/12 - Curitiba (PR)