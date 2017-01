Pipo Derani pronto para defender título nas 24 horas de Daytona. "A disputa estará mais forte este ano"

(Foto: José Mário Dias)

Pipo Derani, de 23 anos, inicia neste final de semana (28 e 29) sua terceira temporada completa como um dos melhores pilotos de endurance da atualidade e vai defender seu título nas 24 Horas de Daytona, na Flórida (EUA), prova que venceu de forma memorável em 2016 em sua primeira participação na corrida.



Derani renovou seu contrato para competir com a equipe Tequila Patrón ESM no final do ano passado e estará na primeira das quatro etapas do Campeonato Norte-americano de Endurance, também patrocinado pela Tequila Patrón, e que inclui as provas de longa duração do IMSA WeatherTech Sportscar Championship (Daytona, Sebring, Watkins Glen e Petit Le Mans).



Correndo ao lado do norte-americano Scott Sharp e do escocês Ryan Dalziel em um dos novos Tequila Patrón ESM Nissan Onroak DPi, Derani espera repetir a grande vitória do ano passado, que repercutiu no mundo todo.



O brasileiro foi fundamental no desenvolvimento do novo carro, durante testes no final do ano passado. Derani foi escolhido pela fabricante Onroak Automotive, que projetou e fabricou o Ligier, para conduzir a maioria dos testes. E também esteve presente no tradicional "ROAR before the 24" no início do mês no Daytona International Speedway.



"Voltar à Daytona como atuais campeões é algo muito bom e nos dará muita motivação para defender este título nas 24 Horas", declarou o brasileiro. "Mas, sabemos que a disputa estará mais forte do que nunca para esta grande corrida. Será um duro final de semana, mas sei que com a equipe Tequila Patrón ESM teremos a garra e determinação para estar na luta", continuou.



"O novo carro é fantástico, mas é só o começo de sua ‘vida’ nas pistas. Ainda há muito trabalho de desenvolvimento a ser feito. Não há dúvidas de que a Onroak Automotive fez um trabalho especial no design e construção deste modelo e é uma honra ser escalado para desenvolver e correr com este carro", completou Derani.



Os treinos livres e classificatórios para a 55ª edição das 24 Horas de Daytona terão início nesta quinta-feira (26), com a definição do grid da categoria Protótipo a partir das 19h25 (de Brasília). Na sexta (27), os pilotos terão mais um treino livre. No sábado, a largada da prova será às 14h30 local (17h30 de Brasília). O Fox Sports 2 transmite a prova para o Brasil no sábado (entre 17 e 20 horas) e as horas finais no domingo (15h15 às 17 horas).