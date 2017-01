Rafael Câmara disputa Copa dos Campeões e WSK Super Master Series pela Birel ART Junior

Rafael Câmara será piloto da Birel ART Junior na Europa (Divulgação)

Ele tem apenas 11 anos, mas um currículo já repleto de títulos no kartismo. E, agora, em 2017, o pernambucano Rafael Câmara prepara-se para mais um importante passo em sua carreira. O piloto passa a integrar a equipe Birel ART Junior e vai disputar a Copa dos Campeões WSK e as quatro etapas do WSK Super Master Series na Itália.



A equipe é comandada pelo italiano Giorgio Pantano, multicampeão no kart, campeão da GP2 em 2008 e que correu na Fórmula 1. A estreia de Câmara já acontece neste final de semana (dias 28 e 29) durante a Copa dos Campeões nos 1.302 metros do Adria International Raceway.



Será uma nova experiência para o piloto, que segue com seu foco principal no programa de corridas no Brasil, onde disputará mais uma vez a Copa São Paulo de Kart KGV, o Paulista Light e principais competições nacionais pela equipe TR3.



"É um passo muito importante na minha carreira e estou muito feliz por fazer parte de uma equipe tão renomada e profissional. No ano passado, corri uma etapa do WSK em Adria, cheguei à Final, numa disputa com mais de 70 pilotos, então já conhecia a pista. Ainda estou me acostumando ao equipamento e a toda a equipe. Mas me sinto muito motivado e otimista para essa estreia. Não vejo a hora de acelerar no fim de semana", comentou o piloto.



Câmara estará na categoria Mini, que conta com 107 inscritos. Ele será o único brasileiro na categoria. "O kartismo europeu é muito forte e já vemos isso pelo número de pilotos na disputa. Tem gente do mundo todo e estou muito feliz em poder representar o Brasil. Vamos trabalhar muito para termos uma boa estreia", continuou.



Além de mais uma prova em Adria, pelo WSK Super Master Series, o brasileiro ainda terá etapas em Castelleto, La Conca e Sarno, todas na Itália. "Será muito importante para o meu aprendizado internacional, mas vamos continuar focados também nas provas no Brasil, lutando por novos títulos", completou.



Câmara vem de uma temporada de muitas vitórias em 2016. Foi campeão Brasileiro e Sul-americano Rotax na Mini Max. Também foi bicampeão da Copa São Paulo de Kart da KGV, vencendo os três torneios (Verão, Inverno e KGV), além da Superfinal.



Os treinos livres em Adria começam nesta quinta-feira (26), com as tomadas na sexta (27). No sábado, será o dia das baterias eliminatórias, com a Pré-Final e Final no domingo.



Confira a lista completa de inscritos para a Copa dos Campeões WSK: http://www.wskarting.it/ campionati/2017/entrylist/WSK_ Championscup/Round1/entrylist. pdf