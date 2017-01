Caio Collet disputa Copa dos Campeões WSK de kart na Itália

(Foto: Formula K)

O brasileiro Caio Collet, inicia neste final de semana (28 e 29) sua segunda temporada completa no kartismo europeu como piloto de fábrica da equipe Birel ART Racing. O desafio será em uma das pistas mais conhecidas pelo brasileiro, o Adria International Raceway, na Itália, palco da Copa dos Campeões WSK.



Foi no traçado de 1.302 metros que Collet conquistou em 2016 sua primeira vitória pela Birel ART Racing, numa performance arrasadora durante uma das etapas do WSK Super Master Series. Além disso, o brasileiro também já correu etapas do Europeu de Kart CIK-FIA em Adria e está bastante familiarizado com o traçado.



Collet disputará a Copa dos Campeões por uma nova categoria, a OK, que conta com o total de 49 inscritos. O brasileiro - que passou a integrar o seleto grupo de pilotos da All Road Management de Nicolas Todt - pilotará o kart #230.



"Este ano, a equipe passou por uma reestruturação técnica, mudaram os chassis e teremos os motores TM Racing. Já fiz alguns testes aqui em Adria e os resultados foram bastante promissores. Estou confiante e não vejo a hora de começar a temporada para valer. Depois de um ano, já estou bastante entrosado com a equipe e confio muito em todo o trabalho que podemos fazer juntos ao longo da temporada", comentou o brasileiro, que foi ao pódio no Mundial de Kart de 2015.



Os treinos livres em Adria começam nesta quinta-feira (26), com as tomadas na sexta (27). No sábado, será o dia das baterias eliminatórias, com a Pré-Final e Final no domingo.



Além da Copa dos Campeões WSK, Collet terá no seu programa de 2017 as etapas do WSK Super Master Series. O piloto também disputará o Europeu de Kart CIK-FIA e o Mundial CIK-FIA.



Confira a lista completa de inscritos para a Copa dos Campeões WSK: http://www.wskarting.it/ campionati/2017/entrylist/WSK_ Championscup/Round1/entrylist. pdf