Christian Fittipaldi lidera primeiro treino para as 24 horas de Daytona

O Cadillac #5 da Action Express Racing, liderou o primeiro treino livre para as 24 horas de Daytona, prova que abre a temporada 2017 do IMSA WeatherTech Sportcar. O treino foi realizado na tarde desta quinta (26). Coube a Christian Fittipaldi, liderar este primeiro treino, marcando 1:38.197.

As equipes com protótipos Cadillac, conquistaram as três primeiras posições. Com 1:38.992, Rick Taylor, levou o #10 ao segundo lugar. Mike Conway, que também é piloto da Toyota no Mundial de Endurance, marcou 1:40.019 com o segundo carro da Action Express, o #31.

Pipo Derani, campeão da prova em 2016, ficou em 12º posição com o Nissan DPi #2 da Extreme Speed Motorsports. Bruno Senna, que compete na mesma equipe de Derani, consequiu o sétimo tempo. Na classe GTLM, Toni Kanaan, ficou na quinta posição com o Ford #69. Competindo na classe GTD, Oswaldo Negri, terminou em 17º com o Acura #86.

Resultado do primeiro treino livre.

Entre os protótipos LMP2, o melhor colocado foi o Oreca #81 da Dragon Speed, pilotado por Ben Hanley. A diferença de tempo para o primeiro colocado foi de mais de 2.160 segundos. Na quinta colocação o também Oreca da equipe JDC-Miller Motorsports, com o tempo de 1:40.396.

Na classe GTLM, o Ford #67, pilotado por Olivier Pla liderou o pelotão marcando 1:44.755. Foi seguido pelo Porsche #912. Laurens Vanthoor, estreando no Porsche e na competição, marcou 1:44.784. Na terceira colocação, Dirk Mueller com o Ford #66. Na quarta colocação a solitária Ferrari #62 da Rizi Competizione.

A Ferrari #62 da Scuderia Corsa, marcou o melhor tempo na classe GTD. Sam Bird, piloto de fábrica da Ferrari levou a 488 GT3 a primeira posição com o tempo de 1:47.788. Completando os três primeiros, a Lamborghini Huracan #61 da GRT Grasser Racing Team e o Audi R8 LMS, #29 da Land Motorsports.