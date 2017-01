João Barbosa e Christian Fittipaldi, largam na frente nas 24 horas de Daytona

Dobradinha da Action Express entre os protótipos da classe P. (Foto: Action Express Racing)

O Português João Barbosa, levou o Cadillac #5 da Action Express ao primeiro lugar, durante o treino classificatório para as 24 horas de Daytona. A clássica prova, abre a temporada 2017 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Com o tempo de 1:36.903, Barbosa superou o Cadillac #31 da Action Express por 0,070 segundos. Barbosa, vai partilhar o #5 com Christian Fittipaldi e Filipe Albuquerque. O tempo, foi cerca de um segundo mais rápido, do que qualquer outro, obtido, durante os testes de pré temporada. Na terceira posição, a primeira entre protótipos LMP2, Neel Jani marcou 1:37.123 com o Oreva 07 #13 da equipe Rebellion Racing.

Tempos do treino classificatório.

Os demais brasileiros na classe, obtiveram posições medianas. Bruno Senna e Pipo Derani, que competem pela equipe Extreme Speed Motorsports com Nissan DPi, ficaram em quinto e sexto respectivamente.

Na classe PC, que vai contar com apenas cinco carros, a pole ficou com o Oreca #38 da Performance Tech de James France. Com o tempo de 1:42.559, superou o #26 da BAR1 Motorsports de Johnny Mowlem por 0,837 segundos. Em terceiro o #20 também da BAR1 de Buddy Rice. Completando a classe os dois protótipos da Starworks Motorsports.

A Ford, confirmou o bom momento nos treinos livres. Joey Hand foi o primeiro com o Ford #66. Na segunda e terceira posição os GT #67 e #68 respectivamente. Na quarta colocação a Ferrari #62 da equipe Rizi Competizione dos pilotos Giancarlo Fisichella, Toni Vilander e James Calado. O único brasileiro na classe, Augusto Farfus, que compete com o BMW #4, ficou na nona posição. Toni Kanaan, larga em sexto com o Ford #69.

Assim como a Ford, fez na classe GTLM, a Ferrari dominou entre os GT3 da classe GTD. Alessandro Pier Guidi, com o #51 da equipe Spirit of Racing, vai largar na frente. Em segundo, Alessandro Balzan com a Ferrari #63 da Scuderia Corsa ficou a apenas 0,018 do tempo conquistado por Pier Guidi. Completando os três primeiros, Marco Sorensen com o Aston Martin #98. Oswaldo Negri, que corre com o Acura #86 da equipe Michael Shank Racing, larga na oitava posição.

A prova tem seu início no sábado, a partir das 17:30, horário de brasília.