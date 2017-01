Joest Racing considera participação no IMSA em 2018

Google Plus

(Foto: Divulgação)

A Joest Racing, vem buscando alternativas para voltar as competições em 2018. Com o término do programa de endurance da Audi, nenhum projeto concreto foi apresentado.

Muito tem se falado em um retorno ao WEC com o LMP1 da Audi, que estava sendo construído para a temporada 2017. O diretor da Joest, Ral Juttner, está em Daytona, acompanhando a abertura da IMSA. Em entrevista ao site DailySportscar, o dirigente não escondeu o interesse da sua equipe na classe DPi.

“É muito interessante, é claro”, disse Jüttner à DSC. “Por quase 25 anos, com uma curta pausa no meio, temos executado protótipos com programas de fábrica (Audi e Porsche), e é aí que gostaríamos de avançar.”

“Certamente, os orçamentos atuais para um LMP2 e participação no WEC, não é algo que nos interessa no momento. As fábricas que estão olhando para protótipos e certamente estão olhando aqui (na América do Norte) e é isso que estamos procurando.”

“Estamos conversando com fabricantes em potencial para a criação de um programa DPI, mas ainda há um longo caminho a percorrer”.

Contrariando setores da imprensa que acreditam no uso do LMP1 da Audi, o dirigente foi enfático em dizer que qualquer retorno ao WEC com equipamento Audi, está fora de questão.