“A corrida é bem longa.” Analisa Christian Fittipaldi, após pole de João Barbosa em Daytona

Albuquerque, Barbosa e Fittipaldi (da esq. para a dir.) comemoram (José Mário Dias)

Um dia especial para a equipe Action Express Racing no Daytona International Speedway, na Flórida (EUA). O brasileiro Christian Fittipaldi e os portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque conquistaram nesta quinta-feira (dia 26) a pole position para a 55ª edição das 24 Horas de Daytona que será disputada neste sábado e domingo (28 e 29). Três vezes vencedor da prova, coube a Barbosa classificar o #5 Mustang Sampling Cadillac DPi-V.R e o novo carro já estreou muito bem. Barbosa registrou o tempo de 1min36s903 no traçado de 5,7 km e garantiu a pole.



A equipe Action Express Racing ainda teve mais motivos para comemorar, já que na segunda posição ficou o outro carro do time, o #31 Whelen Engineering/Team Fox Cadillac DPi-V.R, dos norte-americanos Dane Cameron e Eric Curran e dos britânicos Mike Conway e Seb Morris. A diferença entre os Cadillac DPi-V.R da Action Express foi de apenas 0s070.



Nesta sexta-feira (27), os pilotos terão mais um treino livre antes da grande disputa. No sábado, a largada para as 24 horas será às 14h30 local (17h30 de Brasília). O Fox Sports 2 transmite a corrida para o Brasil no sábado (entre 17 e 20 horas) e as horas finais no domingo (15h15 às 17 horas).



Apesar de contente com o resultado, Fittipaldi - único brasileiro a vencer a prova duas vezes (2004 e 2014) - ressaltou que ainda restam 24 horas de disputas pela frente. "Estamos muito contentes, mas a corrida é bem longa. Então, todos ficamos apreensivos porque são 24 horas. Largar em primeiro é sempre bom, mas de todas as etapas do ano essa é a que menos conta", declarou o brasileiro.



"Estamos nos concentrando ao máximo no carro para ter certeza de que ele estará em ordem nas 24 horas e vamos tentar o nosso melhor. Estamos confiantes. Nos treinos, andamos com pneus velhos, tanque cheio e os resultados foram bons. Agora é continuar o trabalho e torcer para não termos imprevistos", completou Fittipaldi.



Pela manhã, o trio também já havia dominado os treinos livres e a boa performance do Cadillac DPi-V.R se comprovou no classificatório. "Demorou um pouco para os pneus chegarem na temperatura ideal, mas depois que consegui, pude fazer o que queria com o carro", comentou Barbosa. "Foi um grande resultado para a Action Express e é bom saber que você tem seu companheiro de equipe ao seu lado na largada", finalizou.



Cinquenta e cinco carros no total, divididos nas categorias Protótipo, Protótipo Challenge, GT Le Mans e GT Daytona, estarão na briga em Daytona. A famosa corrida abre a temporada do IMSA WeatherTech Sportscar Championship e é a primeira das quatro etapas do Campeonato Norte-americano de Endurance, onde Fittipaldi e Barbosa são os atuais tricampeões.



Desde sua formação, em 2010, a equipe Action Express Racing soma 16 vitórias e é tricampeã (2014, 2015 e 2016) do IMSA WeatherTech SportsCar e da Copa Norte-Americana de Endurance. A equipe também venceu as 24 Horas de Daytona em 2010 e 2014, as 12 Horas de Sebring de 2015 e as 10 Horas de Petit Le Mans em 2015.



Os dez melhores no grid da categoria Protótipo em Daytona:

1 J. Barbosa / C. Fittipaldi / F. Albuquerque (Mustang Sampling Racing Cadillac DPi) 1min36s903

2 D. Cameron / E. Curran / M. Conway / S. Morris (Whelen Engineering Racing Cadillac DPi) 1min36s973

3 S. Buemi / N. Heidfeld / N. Jani / S. Sarrazin (Rebellion Racing ORECA) 1min37s123

4 R. Taylor / J. Taylor / M. Angelelli / J. Gordon (Konica Minolta Cadillac DPi-V.R Cadillac DPi) 1min37s169

5 E. Brown / J. van Overbeek / B. Senna / B. Hartley (Tequila Patron ESM Nissan DPi) 1min37s609

6 S. Sharp / R. Dalziel / L. Derani / B. Hartley (Tequila Patron ESM Nissan DPi) 1min38s251

7 C. Miller / S. Simpson / M. Goikhberg / M. Beche (JDC-Miller Motorsports ORECA) 1min38s915

8 M. Guasch / J. Gutierrez / R. Enerson / T. Kimber-Smith (PR1/Mathiasen Motorsports Ligier) 1min39s149

9 T. Nunez / J. Bomarito / S. Pigot (Mazda Motorsports Mazda DPi) 1min39s940

10 T. Long / J. Miller / J. Hinchcliffe (Mazda Motorsports Mazda DPi) 1min39s973