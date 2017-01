Jan Lammers: “Ter vencido Le Mans em 1988 ainda é algo especial”

Lammers entre Jonathan Palmer e Richard Lloyd (Foto: Divulgação)

Le Mans nunca rejeita seus vencedores. Jan Lammers, vencedor da edição de 1988 com o mítico Jaguar XJR-9 LM, vai voltar a Sarthe em 2017. Terá como companhia outro grande do esporte, o brasileiro Rubens Barrichello. A bordo do Dallara do Team Nederland, Lammers, já soma 22 participações na prova. Aos 60 anos, espera fazer uma boa prova na classe LMP2.

Sua primeira participação oficial em Le Mans, foi em 1983, com o Porsche 956 da equipe Canon Richard Lloyd Racing. A condução foi ao lado de Jonathan Palmer e Richard Lloyd. Terminaram na oitava posição, na classe C.

O envolvimento de Jan com Le Mans foi bem antes. Tudo começou em 1970. “Eu testemunhei as filmagens do filme “Le Mans”. Conheci Steve McQueen e consegui seu autógrafo. Foi um momento memorável para mim. Quando eu era um jovem, eu era capaz de sentar em um Porsche 917 e percorrer a reta Mulsanne. Eu não podia ver pela janela, eu era muito pequeno. Quando você tem 14 anos e ganhar as 24 Horas de Le Mans, vários anos depois, é algo extraordinário.“

Jaguar terminou em primeiro, quarto e décimo sexto em 1988. (Foto: Divulgação)

Foram 22 participações, entre 1983 e 2011. O melhor resultado, foi a vitória em 1988, ao lado de Andy Wallace e Johnny Dumfries. “1988 remete muitas memórias. Havia um monte de torcedores ingleses naquele ano, especialmente na reta dos boxes, agitando bandeiras da Jaguar. Foi uma grande batalha com o Porsche 962 C. A marca alemã foi sempre foi imbatível (7 vitórias consecutivas de 1981 a 1987). Conseguir vencer, foi um momento fantástico.”

Uma das lendas do grupo C, o Jaguar XJR-0 LM2, não enfrentou problemas durante a prova. “É um carro fantástico. O motor tinha muita potência do início ao fim, a linha de alimentação foi progressiva. Foi um prazer conduzir e, mesmo com um motor traseiro potente foi, era fácil de conduzir. Eu tive companheiros de equipe talentosos ao longo da minha carreira com a Jaguar como Martin Brundle (vencedor das 24 Horas de Le Mans em 1990 também Jaguar) , Eddie Cheever, Raul Boesel, Derek Warwick(vencedor das 24 Horas de Le Mans em 1992 no Peugeot 905, nota) , Andy Wallace, Johnny Dumfries, etc … Quando você é o mais rápido de todos, isso significa alguma coisa, especialmente contra caras como esses.”