Fórmula Vee Brasil firma pareceria para que pilotos possam correr nos EUA e Canadá

Wilsinho Fittipaldi e os pilotos estrangeiros. (Foto: Claudio Laranjeira)

A Fórmula Vee Brasil fechou parceria internacional com a Challenge Cup Series, associação de FVee dos EUA e Canadá. Pelo acordo, haverá um intercâmbio entre pilotos, abrindo a oportunidade para brasileiros competirem no exterior.

Três pilotos estrangeiros dão a largada desta parceria inédita na categoria neste fim de semana, em Interlagos, na abertura da temporada 2017. O americano Michael Varacins (tricampeão dos EUA), o sul-africano Johan Wasserman (bicampeão canadense) e o inglês David Taylor correm neste domingo na 1ª Intercontinental Cup. No sábado, será a vez da 1ª etapa do Campeonato Paulista.

Pelo acordo, os pilotos do exterior irão competir no Brasil em carros fornecidos pelos brasileiros. E depois será a vez dos estrangeiros retribuírem. Além de EUA e Canadá, há possibilidade de os brasileiros correrem também na África do Sul, Bélgica e Holanda. No próximo ano, estão previstas provas na Inglaterra e na Irlanda.

Para o ex-piloto e chefe de equipe de Fórmula 1 Wilsinho Fittipaldi Júnior, que voltou a trabalhar com a FVee, este será um grande salto para a categoria. “A Challenge Cup Series promove um dos campeonatos mais importantes do mundo. Esta parceria mostra como a FVee está crescendo no Brasil e se consolidando cada vez mais como uma categoria acessível financeiramente e de grande importância na formação de novos pilotos”, afirma Wilsinho, que foi responsável pela implantação da Fórmula Vee no país nos anos 1960, ao lado do irmão Emerson.

Johan Wasserman, sul-africano radicado no Canadá e representante da Challenge Cup em Interlagos, acredita que muitos pilotos do exterior terão interesse em competir no Brasil. “Temos mais de 1.200 pilotos na América do Norte. Esta será uma grande oportunidade de competir internacionalmente. Já recebi consultas de outros países e estamos nos preparando para um circuito intercontinental em 2018”, afirma o veterano piloto, pioneiro da categoria no Canadá.

Diretor da F/Promo Racing, empresa organizadora da FVee no Brasil, Flávio Menezes aposta no crescimento da categoria. “A Fórmula Vee Brasil está retomando seu papel de grande celeiro de pilotos, e mostrando sua força. Este ano, lançamos a FVee Jr, que terá o Wilsinho como instrutor. E teremos um carro totalmente novo, moderno e tecnologicamente avançado, ainda neste primeiro semestre.”

Este novo carro está sendo projetado pelo engenheiro Ricardo Divila, um dos mais renomados na F1 e que trabalhou com Wilsinho na equipe Fittipaldi, entre 1975 e 1982. Outra novidade da FVee neste ano é uma premiação de R$ 150 mil na disputa do Campeonato Paulista. A corrida pelo prêmio começa literalmente neste sábado.

A programação da FVee neste fim de semana em Interlagos é a seguinte:

Sábado (28/1)

· 8h: treino classificatório para a 1ª etapa do Campeonato Paulista

· 10h40: largada para a 1ª etapa do Paulista

· 17h15: treino classificatório para a 1ª Intercontinental Cup

Domingo (29/1)

· 9h: largada para a 1ª Intercontinental Cup

