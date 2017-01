Felipe Massa testa Fórmula E da Jaguar

Google Plus

(Foto: Getty Images)

Felipe Massa, irá testar na próxima semana o carro da Fórmula E da equipe Jaguar. O brasileiro que havia mostrado desejo de competir na categoria elétrica, antes de ser chamado pela equipe Williams para substituir Valtteri Bottas em 2017. Alguns rumores até chegaram a afirmar que o brasileiro já tinha um acordo fechado com uma equipe da Fórmula E.



Massa agora terá a chance de experimentar um carro da Fórmula E pela primeira vez num teste que acontecerá na semana que vem em um local desconhecido com a Jaguar. A equipe Jaguar que atualmente conta com os pilotos Mitch Evans e Adam Carroll para está temporada.

Em um comunicado a equipe Jaguar disse: "A Panasonic Jaguar Racing recebeu um pedido da Fórmula E para dar a Felipe Massa a oportunidade de testar um carro da Fórmula E. Estamos felizes em poder dar está oportunidade a ele".

Felipe Massa que após ser confirmado na Williams para temporada de 2017 na F1, deixou bem claro que não pretende se distrair em outro programa durante a temporada da F1, o que acaba com qualquer especulação ou suposição de que ele estaria fazendo este teste para disputar algum ePrix da Fórmula E.

"Desde que anunciei minha aposentadoria no ano passado, eu estava avaliando minhas opções e havia várias oportunidades apresentadas que poderia ter aceitado. Entretanto, tomei a minha decisão e agora este é o meu foco", afirmou Massa.

A Fórmula E segundo o site 'Autosport' estaria pensando em começar o próximo campeonato no mês de dezembro logo após o campeonato da Fórmula 1, assim caso está for a última temporada de Felipe Massa na categoria da rainha, ele poderia começar o campeonato da Fórmula E sem qualquer problema.