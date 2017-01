Lexus avalia mudança para classe GT Le Mans na IMSA

(Foto: IMSA)

A Lexus, marca premium da Toyota, estuda a participação e mudança para a classe GTLM do IMSA. Estreando o RC F GT3, neste final de semana, durante as 24 horas de Daytona, os planos de expansão, podem estar na classe superior do campeonato

Em entrevista ao site Sportscar365.com, o vice-presidente da marca, Jeff Bracken, indica que inclusão da marca na classe GTD, seja o primeiro passo no esporte.

“Esta é a nossa reentrada em corridas, estamos muito animados sobre”, disse Bracken. “Acho que nos sentimos obrigados a realizar e provar a nós mesmos e que estamos realmente nesta coisa a longo prazo.”

“Ao mesmo tempo, vamos continuar a avaliar outras possibilidades, se é GTLM ou o qualquer outra. Nenhuma dessas decisões foi tomada, mas é algo que nós queremos manter o foco.”

Bracken admitiu que a plataforma GT3, não é o local ideal para um programa de desenvolvimento. É uma classe para equipes cliente. Assim com a Lexus, a Acura também estreia neste final de semana com seu novo GT3. As duas marcas apoiam apoiam, as respectivas equipes na classe GTD.

Um eventual fornecimento do RC F GT3 para clientes, além da equipe 3GT Racing estão sendo avaliados. A possibilidade de um programa oficial na classe GTLM existe. “Eu acho que é uma possibilidade”, disse Bracken. “Agora estamos tentando juntar os recursos, para passar para o GTLM.”

“Até que tenhamos uma chance de uma avaliação completa, não podemos tomar essa decisão.”

O dirigente não informou se um novo carro seria utilizado para a GTLM ou uma versão do RC F GT3. O presidente e gerente geral da marca, Dave Wilson, sonha com a disputa com o Ford GT. “Eu adoraria ver isso crescer e seria muito bom ter um programa GTLM, correr contra os Ford GTs”, disse. “Mas isso é só eu sonhando. Temos que manter as coisas em perspectiva.”