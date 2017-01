A diversidade da classe LMP2 em Le Mans entre 2012 e 2016

(Foto: AdrenalMedia)

Reduto de equipes amadoras e pilotos em inicio de carreira, a classe LMP2, evoluiu muito nos últimos anos. Com a volta do Mundial de Endurance em 2012, cada vez mais as equipes vem investindo em pilotos profissionais, bem como estruturas mais robustas.

Fabricantes como a Alpine, ou com forte apoio de montadoras como a Onroak, quando firmou parceria com a Nissan e HPD. A classe também promove o encontro de equipes que competem no WEC, European Le Mans Series e Asian Le Mans Series. Nos tempos da American Le Mans Series, a participação de equipes americanas era maior. Com o advento da IMSA, esta participação, sem se resumido a equipes GT.

Acompanhe um pouco da história da classe entre os anos de 2012 à 2016.