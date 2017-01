Murillo Latorre vence a 1ª Fórmula Vee Intercontinental Cup em Interlagos

(Fotos: Cláudio Laranjeira/Divulgação/FVee)

Murillo Latorre venceu a 1ª Fórmula Vee Intercontinental Cup, disputada neste domingo (29), no autódromo de Interlagos, em São Paulo. A prova inaugura a parceria internacional entre a FVee Brasil e a Challenge Cup Series, associação dos EUA e Canadá, que irá realizar o intercâmbio de pilotos para provas em vários países.

Além dos concorrentes nacionais, o sorocabano Murillo Latorre superou três pilotos estrangeiros, entre eles o tricampeão americano, Michael Varanis, que chegou em terceiro lugar. O segundo colocado foi o mineiro Kenner Garcia. O sul-africano Johan Wasserman ficou com a oitava posição. Já David Taylor, inglês radicado no Canadá, teve problemas mecânicos e abandonou a prova após apenas duas voltas.

Para Wilsinho Fittipaldi Júnior, consultor da FVee, esta foi uma prova para ficar na história. “A corrida foi emocionante e a presença dos pilotos do exterior mostra como a categoria está crescendo, não só no Brasil como no mundo todo. Agora, vamos preparar nossos pilotos para correrem lá fora e, quem sabe, voltarem com vitórias.”

Representante da Challenge Cup Series, Johan Wasserman elogiou a primeira prova da parceria internacional e faz planos para as próximas etapas. “Fiquei muito feliz pelo resultado e pela recepção que eu, Michael e David tivemos aqui no Brasil. Queremos agora retribuir todo esse carinho para receber os pilotos brasileiros nas seis provas que faremos este ano nos EUA e Canadá. E queremos ainda correr na África do Sul, Holanda e Bélgica ainda em 2017.”

Dobradinha em Interlagos

Para o piloto Murillo Latorre, o fim de semana não poderia ter sido melhor. Ele fez dobradinha de vitórias e pole-positions. Latorre largou na frente e venceu a Intercontinental Cup, repetindo o feito da prova de sábado, quando também foi o primeiro no grid e faturou a 1ª etapa do Campeonato Paulista de FVee, em Interlagos.

Outra atração do fim de semana da FVee foi a participação da experiente piloto Suzane Carvalho. Na Intercontinental Cup, ela terminou na quinta posição. No sábado, foi a nona colocada na etapa inaugural do Paulista.

Suzane correu como convidada especial. Após as duas provas, ela anunciou um acordo para reforçar o time de instrutores da FVee, ao lado de Wilsinho Fittipaldi. A próxima etapa do Campeonato Paulista de FVee está marcada para 2 de abril.

Classificação final da 1ª Fórmula Vee Intercontinental Cup

1º) Murillo Latorre (BRA), 24min28s923

2º) Kenner Garcia (BRA), a 4s269

3ª) Michael Varacins (EUA), a 22s795

4º) Zigomar (BRA), a 27s353

5º) Suzane Carvalho (BRA), a 45s847

6º) Paulo Loco (BRA), a 1min01s196

7º) Cesar Gallagi (BRA), a 1min01s318

8º) Johan Wasserman (AFS), a 1min58s774

9º) Rodrigo Helal (BRA), a 3 voltas

Não completaram a prova:

David Taylor (CAN), abandono após 2 voltas

Cristiano Denardi (BRA), abandono após 1 volta

Thiago Vaz (BRA), abandono após 1 volta

Classificação final da 1ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee

1º) Murillo Latorre, 24min16s448

2º) Heitor Nogueira Filho, a 15s187

3º) Cristiano Denardi, a 22s526

4º) Paulo Loco, a 39s848

5º) Kenner Garcia, a 47s546

6º) David Taylor (CAN), a 51s510

7º) Cesar Gallagi, a 53s665

8º) Rodrigo Leal Gimnenes, a 1min24s350

9º) Suzane Carvalho, a 1min31s806

10º) Zigomar, a 1min32s283

11º) Michael Varacins (EUA), a 1 volta

12º) Thiago Vaz, a 2 voltas

Não completaram a prova:

Carlos Cunha, abandono após 3 voltas

Rodrigo Helal, abandono após 1 volta