Pipo Derani sobre o 4º lugar em Daytona: "O objetivo era terminar a prova"

(Foto: Bigtom O´Connor)

O quarto lugar em sua segunda participação nas 24 Horas de Daytona, realizadas neste sábado e domingo (28 e 29), foi recompensador para o jovem brasileiro Pipo Derani em mais uma disputa emocionante e desgastante na 55ª edição de uma das principais provas de endurance do mundo.



A corrida, que abriu a temporada da Copa Norte-americana de Endurance Tequila Patrón, foi disputada em condições desafiadoras, com chuva forte em alguns períodos e o total de 21 bandeiras amarelas.



Dividindo o #2 Tequila Patrón ESM Nissan Onroak DPi com os companheiros Scott Sharp e Ryan Dalizel, Derani mostrou mais uma grande performance durante toda a corrida.



Com excelentes stints do brasileiro, o time conseguiu chegar ao quarto lugar em uma corrida que trouxe alguns obstáculos para o novo carro. Além das condições de pista molhada durante a noite, com a visibilidade muito comprometida, Derani foi fundamental na briga por um lugar entre os primeiros colocados.



Mas um problema técnico comprometeu as chances do #2 Tequila Patrón ESM Nissan Onroak DPi avançar ainda mais e lutar por um pódio ao final da corrida.



"Estamos muito felizes com este grande resultado, considerando que se trata de um projeto tão novo", comentou o brasileiro de 23 anos, campeão em Daytona no ano passado. "O objetivo era terminar a prova e adquirir mais conhecimento do novo carro em condições de corrida. Então cumprimos bem a missão e estou orgulhoso da equipe", continuou Derani.



"Eu, especialmente, gostaria de homenagear tanto a Onroak Automotive (que projetou e construiu o novo carro) e também a Nissan. Eles trabalharam muito por muitos meses. Agora, estamos prontos para as 12 Horas de Sebring, onde acredito que podemos colher o que plantamos em Daytona para poder defender o nosso título, que conquistamos em Sebring no ano passado", completou Derani.



Mais uma temporada promissora começa para o jovem piloto brasileiro, que em breve anunciará outro passo importante de sua carreira no endurance, que inclui a disputa das 24 Horas de Le Mans.



As 12 Horas de Sebring serão realizadas no dia 18 de março, também na Flórida (EUA).



Os dez melhores da categoria Protótipo nas 24 Horas de Daytona:

1 R. Taylor / J. Taylor / M. Angelelli / J.Gordon (Konica Minolta Cadillac DPi V.R /Cadillac DPi) 659 voltas (24h00min57)

2 J. Barbosa / C. Fittipaldi / F.Albuquerque (Mustang Sampling Racing Cadillac Dpi) a 0s671

3 M. Goossens / R. Van Der Zande/ R. Rast (VisitFlorida Racing Multimatic/Riley 658) a uma volta

4 S. Sharp / R. Dalziel / L. Derani (Tequila Patron ESM Nissan DPi) a 3 voltas

5 C. Miller / S. Simpson / M. Goikhberg / M. Beche (JDC-Miller Motorsports ORECA) a 13 voltas

6 D. Cameron / E. Curran / M. Conway / S. Morris (Whelen Engineering Racing Cadillac DPi) a 20 voltas

7 5 E. Brown / J. van Overbeek / B. Senna / B. Hartley (Tequila Patron ESM Nissan DPi) a 23 voltas

8 S. Buemi / N. Heidfeld / N. Jani / S. Sarrazin (Rebellion Racing ORECA) a 50 voltas

9 M. Guasch / J. Gutierrez / R. Enerson / T. Kimber-Smith (PR1/Mathiasen Motorsports Ligier) a 75 voltas

10 H. Hedman / N. Lapierre / B.Hanley / L. Duval (DragonSpeed ORECA) a 97 voltas