7-Eleven retorna à Indy como nova patrocinadora de Tony Kanaan

(Foto: divulgação)

Tony Kanaan terá um de volta um antigo parceiro na F-Indy a partir de 2017. A Operadora de lojas de franquia foi a patrocinadora do brasileiro em 2004, quando ele conquistou seu único título na categoria na antiga Andretti-Green Racing. Porém, 7 anos depois, a empresa retorna a parceria com o brasileiro, mas agora no time de Chip Ganassi.

A Ganassi anunciou que o logotipo da empresa de lojas varejistas estará estampado no carro #10 de Tony Kanaan. No entanto, a empresa japonesa NTT Data continua sendo o principal patrocinador do brasileiro. "É um sentimento inacreditável estar de volta na família 7-Eleven", disse Kanaan. "7-Eleven foi a minha casa na maior parte da minha carreira na Indy, e eles estavam comigo nas 14 das minhas 17 vitórias. É definitivamente especial tê-los comigo para comemorar minha 20ª temporada da Indycar, e eu estou olhando para a frente para levá-los ao topo do pódio outra vez como nós fizemos muitas vezes no passado", completou.

"O carro de 7-Eleven era figura carimbada na Verizon IndyCar Series por anos, e a maioria dos meus fãs ainda vêm a mim e falam sobre como grandioso era quando nós estávamos juntos. É natural para mim estar animado já que estamos reunindo forças agora na Chip Ganassi Racing", ressaltou.

A 7-Eleven é uma empresa de lojas varejistas com sede no Texas com com mais de 61 mil lojas por todo o mundo, com cerca de 11 mil apenas nos Estados Unidos. Há sete anos, a marca também estava associada a Red Bull Racing na Fórmula 1.

Tony Kanaan correrá com as cores do antigo patrocinador nas provas dos circuitos de rua de St. Petersburg, Long Beach, nas 500 Milhas de Indianápolis e Rainguard Water Sealers 600 no Texas Motor Speedway.