Organização da Fórmula Truck, confirma realização do campeonto 2017 e rebate CBA

(Foto: Divulgação Fórmula Truck)

A Confederação Brasileira de Automobilismo, divulgou nota na últma segunda (30), informando que estaria buscado um novo parceiro para administrar a temporada 2017 da Fórmula Truck. Em nota a CBA, afirma que o novo "contrato" teria o prazo de apenas um ano, podendo ser renovado, caso os anceios da confederação fossem alcançados.

Nesta terça (31), a organização da Fórmula Truck, soltou nota afirmando seu compromisso, e enfatizando a realização do calendário para este ano. Conforme divulgado anteriormente,a primeira prova acontece no dia 19 de Março no circuito do Velopark no Rio Grande do Sul. Etapas na Argentina e Uruguai, também estão confirmadas. Abaixo a nota:

Devido aos fatos dos últimos dias, a Fórmula Truck se posiciona a respeito do assunto relativo à realização desta que será a 22ª temporada da mais popular categoria do automobilismo da América do Sul. O calendário deste ano já foi divulgado na semana passada e agora a Fórmula Truck esclarece a respeito de um comunicado distribuído ontem (30 de janeiro) pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), entidade que rege o esporte a motor em todo o Brasil.



A marca Fórmula Truck é registrada há mais de 20 anos e a detentora é a empresa Racing Truck, de propriedade de Neusa Navarro, presidente da Fórmula Truck, e seus filhos. A comprovação da propriedade pode ser encontrada no link: https://gru.inpi.gov.br/pePI/ servlet/ MarcasServletController? Action=detail&CodPedido=762522 . De acordo com normas legais, nenhuma empresa, pessoa física ou qualquer outra entidade pode fazer uso da marca ``FÓRMULA TRUCK``sem a expressa autorização da Racing Truck.



Quanto ao pedido (citado no release) de registro da marca ``Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck CBA Confederação Brasileira de Automobilismo``, nada mais é do que um pedido que aguarda julgamento do mérito, pois no meio da citada marca solicitada consta uma marca ativa e da mesma classe. Isso mostra que a CBA jamais poderia fazer uso de uma marca que não lhe pertence legalmente. A entidade pode realizar um campeonato de caminhões, mas desde que com um nome (marca) que não pertença a outra empresa com marca registrada na mesma classe.



A Fórmula Truck também esclarece aos seus patrocinadores, aos fãs da categoria e à imprensa em geral, que não tem qualquer tipo de dívida com a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Todas as taxas previstas no contrato, encerrado em 31 de dezembro de 2016, foram religiosamente pagas.



O calendário da Fórmula Truck foi finalizado na semana passada e distribuído a pilotos, equipes e à imprensa em geral. A venda dos ingressos para a etapa de abertura, dia 19 de março, no Autódromo Velopark, no Rio Grande do Sul, será aberta nos próximos dias, como tem acontecido nos últimos anos, através do site da categoria: www.lojaformulatruck.com.br



O assunto sobre a filiação da Fórmula Truck ainda está sendo decidido, pois como o calendário vai atingir três países (Brasil, Uruguai e Argentina), o campeonato deixou de ser somente brasileiro e passou a ser sul-americano.



Desde ontem, logo após o comunicado da CBA, o assunto sobre o futuro da Fórmula Truck tem sido amplamente discutido nos meios de comunicação e nas redes sociais. Nessas conversas muitas inverdades foram ditas e escritas por pilotos, jornalistas, blogueiros etc. Para evitar problemas e esclarecer a todos, a Fórmula Truck comunica que não existe uma divisão da categoria. A Fórmula Truck era e continua a ser única. Mais de cem pilotos e várias equipes passaram pela categoria nestas mais de duas décadas. Uns entram, outros saem, mas a Fórmula Truck continua firme e nunca teve outra essência além daquela inicial, dada pelo fundador Aurélio Batista Félix. Essa linha mestra se manteve nestes nove anos sob o comando de Neusa Navarro e seus filhos. Aurélio e Neusa viveram juntos durante 30 anos, com Neusa cuidando da parte administrativa desde a metade da década de 1990



CALENDÁRIO DE 2017



19 de março - Velopark (RS)

9 de abril - Rivera (Uruguai)

7 de maio - Londrina (PR)

4 de junho - Cascavel (PR)

9 de julho - Interlagos (SP)

6 de agosto - Goiânia (GO)

3 de setembro - Caruaru (PE)

8 de outubro - Guaporé (RS)

5 de novembro - Argentina

26/11 ou 3/12 - Curitiba (PR)