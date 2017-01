Frank-Steffen Walliser da Porsche: “Estávamos a 2 segundos da vitória”

(Foto: Porsche AG)

A Porsche considerou boa a estreia da versão 2017 do 911 RSR. Com dois carros inscritos na classe GTLM, a equipe alemã conseguiu o segundo lugar, em uma prova vencida e dominada pela Ford.

Patrick Pilet, Dirk Werner e Frédéric Makowiecki, garantiram o segundo lugar, depois de 634 voltas. Ficou apenas 2,988 segundos de conquistar a vitória. Se na classe GTLM, o primeiro lugar escapou por pouco, a Alegra Motorsports, com um 911 GT3 R, “vingou” a marca, vencendo na classe GTD.

Sob forte chuva, principalmente à noite, a prova precisou ser interrompida diversas vezes. Na manhã de domingo, os carros passaram mais de duas horas atras do carro de segurança por conta do acúmulo de água na pista. O próprio SC, ficou sem combustível. Os dois carros da equipe não tiveram um bom desempenho em pista seca.

Com maior intensidade da chuva, os dois 911 RSR, começam escalar até as primeiras posições. O #912 de Kévin Estre, Laurens Vanthoor e Richard Lietz, enfrentou problemas na suspensão, obrigando manutenções não programadas. O trio chegou em sexto na classe. No entanto, Patrick Pilet, que fez o último stint com o #911, travou uma boa batalha com Ford, Corvette e Ferrari pela liderança da prova. Terminou na segunda colocação.

Vitória na classe GTD. (Foto: Porsche AG)

Na classe GTD, o Porsche 911 GT3 R, comemorou sua primeira vitória em Daytona, um ano após sua estréia na corrida. Michael Christensen levou o 911 da Algera Motorsports para o primeiro lugar no pódio. Depois de garantir vitória no geral nas 14 Horas de Dubai em 14 de janeiro, o 911 GT3 R agora ganhou a segunda corrida de longa duração em 2017.

Para Frank-Steffen Walliser, chefe da Porsche Motorsport, a vitória escapou por pouco: “Foi uma corrida incrível e uma grande estréia para o nosso novo 911 RSR. Nós estávamos apenas dois segundos da vitória depois de 24 horas, mas isso não importa neste caso. Foi uma corrida muito dura, uma luta fantástica para a vitória. Apesar das condições de mau tempo, os fãs foram brindados com um belo espetáculo. Os dois 911 RSR completaram a prova. A vitória da Alegra Motorsports com o 911 GT3 R na classe GTD foi a cereja do bolo. Estamos particularmente entusiasmados com o fato de pilotos mais jovens e inexperientes ganharam. Contaram com a ajuda do experiente Michael Christensen. Este resultado, é um excelente conquista.”

Estreando pela marca, Laurens Vanthoor comemora o bom rendimento do 911:“Daytona foi a minha primeira corrida pela Porsche, com o 911 RSR e primeira nos EUA. Tudo realmente correu bem, não cometer erros e isso é importante. Eu não estava totalmente feliz com meu desempenho, eu posso fazer melhor, mas eu tenho tempo dentro docarro. O potencial do 911, me deixa otimista pelo resto da temporada.”