Rafael Câmara disputa 1ª etapa do WSK Super Master Series de kart na Itália

Rafael Câmara em ação no Adria International Raceway (Birel ART Junior)

Rafael Câmara segue seu programa de aprendizado no kartismo europeu e estará neste final de semana (dias 3, 4 e 5) na primeira das quatro etapas do WSK Super Master Series, no Adria International Raceway, na Itália. Piloto da Birel ART Junior, time comandado por Giorgio Pantano, Câmara correu no domingo passado (29 de janeiro) a Copa dos Campeões no mesmo traçado, o que marcou sua estreia na equipe pela categoria Mini.



Com mais de 100 inscritos, Câmara mostrou boa performance, chegando a ficar entre os 10 primeiros em alguns treinos e baterias classificatórias do seu grupo, mas um problema na tomada colocou o piloto de apenas 11 anos em 25º no grid para a Pré-Final A. Mesmo assim, o brasileiro buscou a recuperação e estava em 16º (17 se classificavam para a Final) nas últimas voltas, quando um outro competidor rodou a sua frente. Câmara foi obrigado a desviar, o que ocasionou a perda de algumas posições e tirou sua vaga na Final.



"Claro que eu gostaria de ter disputado a Final, mas foi um bom começo. Cheguei a ficar em nono em uma das baterias classificatórias, com 36 pilotos no grupo, e pude aprender mais sobre a pista e o kart, que é totalmente novo pra mim", comentou o pernambucano.



"Fiz a volta mais rápida em duas baterias, então acredito que neste final de semana já poderei brigar por melhores resultados. Nosso objetivo é adquirir experiência no kartismo europeu e tem sido muito importante pra mim. Cada prova é muito disputada, são muitos pilotos na briga e o nível é altíssimo. Sem dúvida, estou aprendendo muito", completou.



Na 1ª etapa do WKS Super Master Series, 89 pilotos já estão inscritos na categoria Mini. Depois de Adria, o campeonato passará também pelas pistas de Castelleto, La Conca e Sarno, todas na Itália.



Além das competições na Europa, Câmara seguirá focado também nas disputas no Brasil, correndo a Copa São Paulo de Kart KGV, o Paulista Light e principais competições nacionais pela equipe TR3.



O piloto vem de uma temporada de muitos títulos em 2016, quando foi campeão Brasileiro e Sul-americano Rotax na Mini Max. Também foi bicampeão da Copa São Paulo de Kart da KGV, vencendo os três torneios (Verão, Inverno e KGV), além da Superfinal.



Confira os resultados da Final da Copa dos Campeões WSK na categoria Mini:

http://www.wskarting.it/ results/CC/2017/Round1/mini_ 20.pdf?update=116