Caio Collet volta a competir em Adria na abertura do WSK Super Master Series

(Foto: Formula K)

Caio Collet segue competindo na Itália neste final de semana (dias 3, 4 e 5) e disputa a primeira das quatro etapas do WSK Super Master Series 2017 no Adria International Raceway, que também foi palco no domingo passado (29 de janeiro) da Copa dos Campeões WSK.



Collet, que é piloto de fábrica da Birel ART Racing, competirá novamente na categoria OK, que já conta com 52 inscritos para a disputa. Na semana passada, o brasileiro conquistou bons resultados nos treinos para a Copa dos Campeões, ficando entre os 10 primeiros na maioria deles. O piloto terminou em nono na Pré-Final A, mas acabou tendo problemas no kart na disputa da Final, quando já estava novamente no Top-10. Com a quebra da palheta do motor, Collet precisou parar nos boxes e não conseguiu voltar a brigar na frente, terminando em 31º.



"A equipe realizou algumas mudanças este ano, dentre elas o fornecedor de motores, que passou a ser a TM Racing. Então a Copa dos Campeões foi importante para fazermos alguns ajustes, o que é normal quando se começa um trabalho novo. Serviu como experiência e para coleta de dados. Foi um bom final de semana, apesar do resultado final não ter sido o que esperávamos, mas a tendência agora é ir tudo se ajustando", comentou Collet, que foi ao pódio no Mundial de Kart de 2015 e estará novamente na briga este ano.



Pelo WSK Super Master Series, a pista de 1.302 metros de Adria traz boas recordações para o brasileiro. No ano passado, Collet conquistou sua primeira vitória pela Birel ART Racing correndo em uma das etapas da competição no traçado.



O brasileiro - que passou a integrar o seleto grupo de pilotos da All Road Management de Nicolas Todt - estará mais uma vez pilotando o kart #230. Além do WSK Super Master Series, Collet também disputará em 2017 o Europeu de Kart CIK-FIA e o Mundial CIK-FIA.