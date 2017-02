Toyota compete com três carros nas 24 horas de Le Mans

Lançamento do novo carro, será durante os testes oficiais da categoria em Monza. (Foto: AdrenalMedia)

A Toyota confirmou os boatos, e vai alinhar um terceiro TS050 para as 6 horas de SPA e 24 horas de Le Mans. A informação foi revelada na manhã desta quinta (02).

Stephane Sarrazin é o único piloto confirmado no terceiro carro até o momento. Desde 1999, a equipe japonesa não alinha um terceiro carro em Sarthe.

“Acredito que este é um momento emocionante para a Toyota Gazoo Racing em corridas de resistência”, disse o presidente da equipe, Toshio Sato.

“Entrar em três carros para Spa e Le Mans representa um novo desafio para a nossa equipa. Estamos trabalhando muito para estar preparados e estamos inspirados a vencer. “

Tanto Ryo Hirakawa e Pipo Derani, que testaram no final do ano pela equipe no Bahrein, podem fazer parte do programa, seus nomes ainda precisam ser confirmados. Com a confirmação de mais um LMP, a classe LMP1 tem por enquanto seis carros para 2017. Três Toyota, dois Porsche e um ByKolles.

A equipe apresenta o novo protótipo no dia 31 de março, durante os testes oficais do WEC em Monza.