Pipo Derani disputa as 24 horas de Le Mans e etapas do WEC pela Ford Chip Ganassi

(Foto: FGCom)

Pipo Derani foi anunciado nesta quinta-feira (dia 2) como piloto da equipe Ford Chip Ganassi Racing Team e vai disputar o FIA WEC (Campeonato Mundial de Endurance), incluindo as lendárias 24 Horas de Le Mans, na França.

A Ford contratou Derani para competir as duas etapas de abertura do WEC, em Silverstone (Ing) e Spa-Francorchamps (Bel), antes da 85ª edição das 24 Horas de Le Mans em junho.

O brasileiro vai se unir a Andy Priaulx e Harry Tincknell no #67 Ford GT para as três corridas pela famosa montadora norte-americana, defendendo o título da categoria LMGTE Pro, conquistado em 2016.

Reconhecido por seus excepcionais resultados e por ser um dos pilotos mais fortes da categoria LMP2 nas últimas duas temporadas, Derani tem sido um dos grandes destaques no endurance desde que liderou sua primeira corrida em Paul Ricard (Fra) em 2014 pela ELMS (European Le Mans Series). Desde então, Derani conquistou vários pódios no WEC e venceu as clássicas 24 Horas de Daytona e 12 Horas de Sebring no ano passado.

“Estou muito feliz e orgulhoso por ter sido escolhido para representar uma montadora tão respeitada e de sucesso como a Ford”, disse o brasileiro. “Fazer parte de uma equipe como a Ford Chip Ganassi Racing tem sido um dos meus objetivos desde que comecei a correr e ser reconhecido e selecionado por eles é algo muito especial para mim. Eu gostaria de agradecer ao George-Howard Chappell pela confiança em me dar essa grande oportunidade”, continuou o piloto de 23 anos.

“A forma como o Ford GT tem se apresentado nas corridas de endurance nos últimos 12 meses tem sido excepcional e não vejo a hora de trabalhar com a equipe e tentar mais uma temporada de sucesso no FIA WEC para defender o título da LMGTE Pro”, completou Derani. A equipe também é atual campeã das 24 Horas de Le Mans pela categoria.

Além do acordo com a Ford Chip Ganassi Racing nesta temporada, Derani também disputará o Campeonato Norte-americano Tequila Patrón de Endurance pela equipe Tequila Patrón ESM.