Robert Kubica confirma participação no Mundial de Endurance

(Foto: Divulgação)

Robert Kubica, está confirmado como piloto do CLM P1/01 da equipe ByKolles. A informação foi repassada durante a apresentação das equipes para o Mundial de Endurance 2017.

O polonês, testou pela equipe durante o WEC Rookie no Bahrein em novembro. Competindo atualmente no WRC, Kubica não tem mais condições físicas para disputar a Fórmula 1. Aos 31 anos, se mostra confiante, em sua volta aos circuitos de asfalto.

“Depois de competir no Rally, estive procurando algo tão perto da Fórmula 1 quanto possível”, disse Kubica. “Isto é exatamente o que eu encontrei em LMP1”

“No final do ano passado, fiz minhas primeiras voltas ao volante do CLM P1 / 01. Eu me senti confortável no carro, e foi capaz de aumentar o meu ritmo em conformidade.”

“Com ainda mais experiência eu tenho certeza que vou ser capaz de extrair mais desempenho. Já estou muito ansioso pelos testes em Monza e o início da temporada em Silverstone. “

“Estou feliz por ser parte disso”, disse Kubica. “O WEC está correndo em circuitos que conheço bem do meu tempo na Fórmula 1.

“A exceção é Le Mans. Eu ouvi tantas coisas boas sobre o evento. Estou muito empolgado com a minha primeira participação nesta corrida de 24 horas.”

O protótipo da ByKolles, troca o motor AER, por um propulsor Nissan, o mesmo que foi utilizado no GT-R LM NISMO LMP1 em 2015. Kubica tem por enquanto Olivier Webb como companheiro. O terceiro piloto será anunciado em breve.