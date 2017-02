Felipe Massa testa carro da Fórmula E e exalta diferenças

Google Plus

Nesta sexta-feira (03), o piloto da Williams, Felipe Massa contou sobre a sua experiência abordo de um carro da Fórmula E que segundo ele foi algo completamente diferente de tudo que ele já pilotou em sua carreira. O brasileiro que foi convidado pela equipe Jaguar a qual opera em cooperação com a Williams Advanced Engineering, a fazer um teste de um dia com o carro da Fórmula E em um local desconhecido pela imprensa.

"Gostaria de agradecer à Panasonic Jaguar Racing por me dar esta oportunidade. Foi ótimo experimentar um carro da Fórmula E, é algo completamente diferente de tudo que já pilotei. A diferença de motor, freio, pneus e downforce requer um estilo de pilotagem completamente diferente", afirmou o brasileiro ao site 'AutoSport'.



"Estou feliz com a experiência que tive e com o que aprendi. Em geral, foi um dia bem divertido", concluiu.

De acordo com a 'AutoSport', o teste confidencial do brasileiro ocorreu na Espanha na quarta-feira com um carro de desenvolvimento da Jaguar, o que significa que a equipe utilizou um de seus 15 dias de testes permitidos.