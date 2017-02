Ferrari testa substítutos de Gianmaria Bruni em Vallelunga

(Foto: AdrenalMedia)

Os boatos de que Gianmaria Bruni, estaria se despedindo da Ferrari, ganharam novos ingredientes. De acordo com o site Endurance-info, o fabricante italiano vai testar no circuito de Vallelunga vários pilotos.

Alessandro Pier Guidi, Alex Riberas, Nyck de Vries e Miguel Molina, serão avaliados para uma possível vaga como piloto de fábrica. Além dos postulantes. James Calado, Davide Rigon e Sam Bird, confirmados para AFCorse, estarão testando a Ferrari 588 GTE.

O currículo dos pilotos é interessante para a Ferrari. Pier Guidi não é estranho. Venceu corridas na IMSA. Já Riberas, impressionou na temporada 2016/17 Asian Le Mans Series com a Ferrari 488 GT3 da DH Racing. Vries que competiu na GP3, quanto Molina, ex piloto da Audi na DTM, não possuem experiência em carros GT. Tem boas apresentações nas suas respectivas classes anteriores.

Todo essa movimentação, se dá por conta de uma possível ida de Bruni para a Porsche. O piloto, não esteve no Ferrari World Final, evento de final do ano, onde o time italiano apresentar os resultados do ano, bem como um desfile de seus carros. A “crise” também aumentou, depois da derrota da Rizi Competizione em Daytona, na abertura do Weathertech.

Segundo o site francês, Bruni, poderia estar em um Porsche 911 RSR no Mundial de Endurance ou a IMSA. Tanto Porsche, quanto Ferrari, não comentaram sobre pilotos futuros.