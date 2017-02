"Acredito ter evoluído bastante", comenta Rafael Câmara sobre participação no WSK Super Master

(Foto: Fórmula K)

Frio e muita chuva marcaram no último final de semana (dias 4 e 5) a 1ª etapa do WSK Super Master Series, um dos principais campeonatos de kart do mundo, que aconteceu no Adria International Raceway, na Itália. Com apenas 11 anos, o brasileiro Rafael Câmara esteve na disputa pela categoria Mini, que contou com 90 inscritos.



Câmara, que corre a temporada do WSK pela equipe Birel ART Junior, já mostrou evolução e mais uma vez aprendeu bastante, principalmente com as condições climáticas, bem diferentes das encontradas aqui no Brasil.



O piloto pernambucano andou muito bem nos treinos e baterias classificatórias, ficando a maioria deles entre os primeiros. Na Pré-Final A, mesmo largando de trás, Câmara fez uma grande apresentação e chegou a estar em sexto lugar. No entanto, o piloto levou um toque e rodou em um momento em que a disputa estava sob bandeira amarela. Câmara voltou pra pista e reassumiu sua posição antes da relargada, finalizando a prova em décimo, o que lhe daria a vaga na Final.



Os comissários, entretanto, julgaram que ele não poderia voltar a ocupar a posição e Câmara recebeu uma punição de 10 segundos, que acabou deixando o brasileiro fora da Final.



"O resultado final não reflete a nossa performance este final de semana. Tínhamos chances reais de até brigar por um pódio. Mas paciência. Tirando este problema na Pré-Final, foi uma etapa em que acredito ter evoluído bastante, principalmente em condições de tempo tão ruins", comentou Rafa.



"Mais uma vez, a categoria contou com muitos pilotos e isso também é muito legal. A competitividade é gigante. Agora, volto para as competições no Brasil, mas em março estaremos de novo na Itália para mais uma disputa e estou bastante animado", completou.



A 2ª etapa do WSK Super Master Series está marcada para o dia 5 de março em Casteletto. No Brasil, Câmara já acelera neste sábado (11) na 1ª etapa da Copa São Paulo de Kart KGV. Atual bicampeão da competição, o piloto estará mais uma vez defendendo a equipe TR3.