Porsche GT3 Cup Brasil revela calendário, com etapas na Argentina

(Foto: Luca Bassani)

Pelo segundo ano consecutivo promovendo jornadas de endurance e de sprint, a temporada 2017 do campeonato Sul-Americano da Porsche GT3 Cup Challenge terá duas etapas internacionais.

Em agosto, os carros de corrida mais produzidos do mundo farão uma imersão argentina. Eles competem em Buenos Aires no primeiro fim de semana e em Termas de Río Hondo no último.

Ao longo dos 13 anos de história da categoria, as duas pistas já fizeram parte do calendário: o autódromo portenho em 2010 e 2011, e o circuito que recebe a etapa sul-americana da MotoGP estreando no ano passado.

Com as duas etapas internacionais, esta será a segunda temporada nas últimas cinco com mais de uma corrida no exterior.

“Nosso evento sempre teve apelo internacional. O interesse provocado pela passagem por Termas de Río Hondo no ano passado motivou o convite da maior categoria argentina para participarmos de uma etapa especial, que eles terão em Buenos Aires no início de agosto”, conta Dener Pires, promotor da Porsche GT3 Cup Challenge. Ele lembra que as corridas internacionais normalmente arrancam muitos elogios dos competidores e patrocinadores.

Com ampla aprovação, a divisão do calendário em três jornadas de endurance com a participação de pilotos profissionais e seis etapas de sprint será repetida neste ano. As provas de longa duração estão designadas para Goiânia, Curitiba e Interlagos.

A exemplo da temporada passada, os pilotos das classes Cup e Challenge vão somar pontos em três rankings diferentes, disputando os títulos de sprint, endurance e “overall” (contagem que computa todos os resultados do ano).

A temporada começa nos dias 17 e 18 de março em Curitiba.

“Além de manter provas e destinos tradicionalmente elogiados por nossos pilotos e patrocinadores, vamos aprimorar a sinergia com os pilotos profissionais nas provas de endurance, conforme ficará nítido no detalhamento do regulamento a ser anunciado a seguir. E não é a única novidade prevista para 2017”, declarou Dener.

Calendário 2017

17 e 18 de março – Curitiba – sprint

5 e 6 de maio – Interlagos – sprint

2 e 3 de junho – Velo Città – sprint

30 de junho e 1o de julho – Goiânia – endurance

4 e 5 de agosto – Buenos Aires – sprint

26 e 27 de agosto – Termas de Río Hondo – sprint

6 e 7 de outubro – Curitiba – endurance

10, 11 e 12 de novembro – Interlagos (F1) – sprint

1o e 2 de dezembro – Interlagos – endurance