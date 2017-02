"Foi um final de semana muito difícil", revela Caio Collet sobre etapa de Kart na Itália

(Foto: Divulgação)

A etapa de abertura do WSK Super Master Series, que aconteceu, no último final de semana (4 e 5), em Adria, na Itália, foi desafiadora para os pilotos e equipes, especialmente pelas temperaturas baixas e bastante frio. Mas na pista a disputa foi "quente" e o brasileiro Caio Collet (All Road Management / Matrix Energy Trading) conquistou o oitavo lugar para a equipe Birel ART Racing entre os mais de 50 inscritos na categoria OK.



A equipe, que passa por uma fase de reestruturação na parte técnica, incluindo um novo fornecedor de motores, vem evoluindo a cada competição e Collet mostrou força, com boas atuações nos treinos e baterias classificatórias.



O brasileiro foi o oitavo na Pré-Final A e partiu de 15º na disputa Final. Logo na primeira volta, já ganhou sete posições e foi pra cima. O piloto cruzou a linha de chegada em sexto, mas ao final da prova recebeu uma punição de 10 segundos, pois o bico do seu kart estava deslocado em virtude da passagem por uma zebra. Com isso, Collet completou a prova em oitavo.



"Claro que queremos brigar pela vitória e acredito que estamos no caminho certo para isso. Mas esta ainda é uma fase de coleta de dados, estamos conhecendo melhor o equipamento e acredito que já conseguimos mostrar competitividade. Foram três semanas de muito trabalho aqui em Adria e tudo o que aprendemos irá nos ajudar muito ao longo da temporada", destacou Collet.



"Foi um final de semana muito difícil também em virtude do frio e da chuva. Eles trouxeram um desafio extra, mas estou feliz em ter feito uma boa Final, ter brigado para estar entre os primeiros e vamos manter o foco agora para a próxima etapa", completou o brasileiro de 14 anos.



O próximo desafio de Collet na Europa será no dia 5 de março, em Castelleto, também na Itália, na segunda etapa do WSK Super Master Series. Nesta temporada, o brasileiro que foi ao pódio no Mundial de Kart de 2015 estará novamente na competição, além do Europeu de Kart CIK-FIA.