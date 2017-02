Fórmula 3 Brasil, a nova categoria de suporte da Porsche GT3 Cup Challenge

Marcus Cicarello

Principal categoria formadora de talentos no Brasil, a Fórmula 3 terá suas provas como evento suporte da temporada 2017 do Campeonato Sul-Americano da Porsche GT3 Cup Challenge em seis das nove datas do calendário.

Afiançado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), o acordo entre as categorias foi firmado na tarde desta quinta-feira por Dener Pires, promotor da Porsche GT3 Cup Challenge, e Augusto Cesário, presidente da Anef (Associação Nacional das Equipes de Fórmula).

A partir da primeira etapa do ano, marcada para os dias 17 e 18 de março em Curitiba, os carros de corrida mais produzidos no planeta vão compartilhar os autódromos com a F3. Até a temporada 2016, à F3, era organizada pela VICAR, mesma empresa que administra a Stock Car.

“Fico muito contente em receber a F3 Brasil no nosso evento. Vivo do esporte a motor e é motivo de honra reunir no mesmo evento a Porsche Cup com a principal categoria formadora de pilotos do País. Nos três últimos anos alguns competidores regulares da F3 Brasil fizeram provas esporádicas conosco e deixaram uma ótima impressão por seu nível técnico, inclusive ganhando corridas”, afirma Dener Pires.

Cesário destaca que a sinergia com o maior evento de Gran Turismo do continente “vai permitir desenvolver a Fórmula 3 de uma forma que ainda não conseguimos até hoje”. O presidente da Anef acrescenta: “Esta união é motivo de grande alegria e nos deixa muito otimistas para promover um campeonato fantástico e manter a tradição de revelar grandes nomes brasileiros das pistas. Agradeço ao Dener e ao Dadai pelo esforço em fazer isso acontecer”.

Presidente da Comissão Nacional de Velocidade da CBA e eleito para presidir a entidade a partir de março, Waldner Bernardo, enfatiza que o elo entre F3 e Porsche GT3 Cup está em linha com o que se verifica no automobilismo internacional. “Temos bons exemplos na Europa de categorias de formação de talentos como a FIA F3 Euro e a Euroformula Open compartilhando eventos com charmosas competições de Gran Turismo. Acho muito positivo que isso ocorra também no Brasil”.