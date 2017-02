Rot Car Racing, alinha pilotos no Mercedes-Benz Challenge

Temporada começa em abril em Goiânia (Vanderley Soares)

A equipe Hot Car Racing anunciou nesta semana sua dupla de pilotos para a temporada 2017 do Mercedes-Benz Challenge. O time, comandado por Amadeu Rodrigues, terá Fábio Escorpioni na categoria CLA AMG Cup e segue com o paulista Flávio Andrade na C250 Cup.



A equipe, que foi campeã da CLA em 2014, está bastante animada com a chegada de Escorpioni. O piloto estreou na categoria no ano passado e foi o terceiro colocado na C250, com uma vitória (Curitiba) e vários pódios.



"Nunca tinha corrido um campeonato na minha vida, só andado de kart, mas sempre como hobby, então foi uma surpresa já começar com vitória e pódios", contou Escorpioni. "Estou bastante animado para esta nova experiência na CLA. É uma categoria muito competitiva, mas confio bastante na experiência do Amadeu e da equipe Hot Car. Não vai ser fácil, mas espero que a gente possa incomodar e brigar ali na frente", continuou.



O piloto realizou um teste com o novo carro em Interlagos (SP), no início de fevereiro, e ficou satisfeito com a performance. "Já deu para sentir um pouco o carro, que é bem diferente da C250, mas como primeira experiência foi muito bom", completou o piloto da Mercedes #55.



No outro carro da Hot Car, Andrade seguirá pelo terceiro ano com a equipe, acelerando a Mercedes #26. Com vitórias e pódios, ele foi o vice-campeão da C250 Master em 2016 e quer brigar pelo título este ano.



"Nosso primeiro ano foi de bastante aprendizado e já ficamos em terceiro. No ano passado, brigamos pelo título até o final, então a expectativa é muito boa para 2017. Acredito que a chegada do Escorpioni também vai motivar ainda mais a equipe, que terá mais um carro para trabalhar na outra categoria", observou Andrade.



"Espero melhorar ainda mais o carro este ano e usar a experiência para dar um upgrade", continuou o piloto, que mesmo longe das corridas tem mantido o foco. "Tenho usado muito o simulador, treinado de shifter kart aos finais de semana e também fiz o treino com a Mercedes em Interlagos. Estou bastante animado para a temporada, vou ter o Raphal (Abbate) me ajudando nas corridas quando estiver por aqui, então tem tudo para ser um ano muito bom", completou Andrade, que é pai de Abbate. Este ano, o piloto competirá de GT na Europa, mas quando estiver no Brasil irá acompanhar o pai nas corridas como coaching.



O chefe de equipe, Amadeu Rodrigues, também está bastante confiante para a temporada, que se inicia no dia 2 de abril, em Goiânia (GO). "Estou muito feliz por ter o Flávio e o Fábio na nossa equipe este ano e voltar a ter um carro em cada categoria. Vamos trabalhar bastante para leva-los à briga pelos títulos. Fomos campeões em 2014 e temos lutado sempre por pódios e vitórias nas últimas temporadas e o objetivo é manter essa competitividade novamente com dois carros", finalizou.



Confira o calendário da temporada 2017 do Mercedes-Benz Challenge:

1a Etapa: 02/04 - Goiânia (GO)

2a Etapa: 21/05 - Santa Cruz do Sul (RS)

3a Etapa: 09/07 - Londrina (PR)

4a Etapa: 06/08 - Velo Citta (SP)

5a Etapa: 10/09 - Corrida do Milhão/ local a ser definido

6a Etapa: 22/10 - Curitiba (PR)

7a Etapa: 26/11 - Brasília (DF) / a ser confirmado

8a Etapa: 10/12 - Interlagos (SP)