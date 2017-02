Minas Gerais recebe primeira etapa da Fórmula Vee

piloto mineiro Kenner Garcia, segundo colocado na 1ª Intercontinental Cup, será uma das atrações na inédita corrida em Curvelo. (Foto: Claudio Larangeira)

A Fórmula Vee estreia em Minas Gerais. Pela primeira vez, a categoria mais tradicional do país na formação e revelação de jovens pilotos terá uma prova no Estado. Será nos dias 3 a 5 de março, no Circuito dos Cristais, em Curvelo, a 148 km de Belo Horizonte.

Serão disputadas duas provas no fim de semana, válidas pela Copa Centro-Oeste-Minas da categoria. E na sexta-feira, os fãs da velocidade terão uma grande oportunidade: dirigir um Fórmula Vee na pista.

Os amantes do automobilismo e o público em geral poderão participar do Drive Day, com direito a pilotar o carro por algumas voltas no circuito. E para quem quiser sentir a verdadeira emoção de acelerar uma máquina de corrida, haverá um curso de pilotagem, teórico e prático, com o ex-piloto de F1 Wilsinho Fittipaldi e a instrutora Suzane Carvalho, uma das pioneiras da velocidade no país.

“Este é realmente um momento histórico para a Fórmula Vee, a categoria que criei no Brasil nos anos 1960. Vamos correr pela primeira vez em Minas Gerais, no novo e belíssimo circuito de Curvelo, mostrando a evolução da FVee e do automobilismo nacional”, diz Wilsinho Fittipaldi, hoje consultor e instrutor da categoria. “E mais interessante ainda será levar a oportunidade para quem quiser pilotar um carro de corrida. Será emocionante e inesquecível, posso garantir.”

Além de desenvolver a FVee, Wilsinho está empenhado na tarefa de contribuir para a revelação de novos pilotos. “Já corremos este ano o risco de ficar sem um brasileiro na Fórmula 1, e acredito que nos próximos cinco anos isso irá acontecer. Por isso, queremos que a FVee seja uma porta de entrada para quem quiser fazer carreira no automobilismo e ter chance de chegar à F1.”

Uma das atrações da prova em Curvelo será o piloto mineiro Kenner Garcia, de Uberlândia. Ele foi o segundo colocado na 1ª Intercontinental Cup, disputada no autódromo de Interlagos, em São Paulo, em janeiro. A prova marcou o início da parceria internacional entre a FVee Brasil e a Challenge Cup Series, dos EUA e Canadá, para o intercâmbio de pilotos em corridas em vários países.

Esta prova contou com a participação de pilotos dos EUA, Inglaterra e África do Sul. A vitória foi do brasileiro Murillo Latorre, que também está confirmado para a estreia no Circuito dos Cristais.