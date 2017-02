Nova geração do Porsche GT3 Cup, estreia na IMSA

(Foto: IMSA)

A IMSA testou no circuito de Barber Motorsports Park, a nova geração do Porsche GT3 Cup. O modelo será usado na IMSA Porsche GT3 Cup Challenge. Os testes foram em parceria com a Yokohama, fornecedor de pneus da categoria.

Estiveram na pista, cinco 911. “O carro novo parece espetacular, e nós não poderíamos estar mais felizes com o desenvolvimento. A geração 1 já era impressionante.”, disse Steve Bortolotti, gerente da equipe Pfaff Motorsports. “A Porsche Motorsport, IMSA e Yokohama, fizeram um verdadeiro carro de corrida, é confortável tanto para pilotos profissionais, quanto amadores.”

Além da Pfaff Motorsports, as equipes Moorespeed, Alex job Racing, Topp Racing e Wright Motorsports, participaram dos testes. Também estavam presentes onze pilotos, regulares da séries, e convidados.

(Foto: IMSA)

O novo modelo vai competir na classe Platinum Cup, a geração 1, a anterior será alocada na Gold Cup. “Parecia um teste oficial com cerca de 13 ou 14 carros”, disse o piloto da Moorespeed, Corey Fergus. “Agora que temos os mesmos pneus e suspensão do ano passado, o carro da Geração 2 se comporta muito parecido com o modelo anterior. Nós temos um pouco mais de força e torque e downforce dianteiro, mas é uma transição suave entre os modelos. Foi incrível ver no teste a Geração 1 e a Geração 2 juntas. Eu pensei que o carro da geração 1 era rápido, mas a geração 2 é muito mais.”

Owen Hayes, diretor de operações, Porsche Motorsport North America: “Esta foi uma excelente oportunidade. Gostaria de agradecer à Moorespeed por ter nos proporcionado este teste aqui no Barber Motorsports Park, uma pista nova para o IMSA Porsche GT3 Cup Challenge. Barber é uma pista muito desafiadora, que nos deu insights para ajudar em outras pistas. Eu quero agradecer a todos.”

A abertura da Porsche GT3 Cup 2017, tem sua primeira prova entre os dia 16 e 17 de março em Sebring, como prova de suporte para as 12 horas de Sebring.