Performance Tech, é a primeira equipe com LMP3 no IMSA Prototype Challenge

Ligier JS P3, foi o modelo escolhido. (Foto: Onroak Automotive)

A Performance Tech Motorsports, abre o mercado do LMP3 nos EUA. A equipe, é a primeira a participar do IMSA Prototype Challenge, campeonato de suporte da IMSA.

O piloto será Andreas Gutierrez. O ligier JS P3 Nissan, foi o protótipo escolhido. Gutierrez, competiu na Fórmula 4 no México. Já participou de vários testes com protótipos de entrada. Com sete etapas, o IMSA Prototype, começa como evento de suporte das 12 horas de Sebring, que ocorrem em março.

“Eu testei este LMP em Sebring, Barber e COTA”, disse Gutierrez. “Ele é incrível para conduzir, ele tem mais downforce e poder que eu esperava.”

“No ano passado, meu foco foi em corridas de monopostos, mas quando meu irmão fez a mudança para protótipos, decidi tentar e tive uma experiência muito divertida.”

“Então, eu pensei que o campeonato P3 era a melhor escolha para eu tentar.”

Brent O’Neill, chefe da equipe, se surpreendeu com o desempenho do mexicano. “Andres foi impressionante desde o início”, disse. “Eu acho que ele vai ser um dos candidatos ao título.”

“É emocionante para nós, executar o LMP3 em seu primeiro ano de competição.”

Testes oficiais do Michelin Le Mans Cup, serão realizados em Portimão

A temporada 2017, da Michelin Le Mans Cup, tem sua primeira etapa no dia 13 de maio em Monza na Itália. Já os testes coletivos, ao contrário do WEC e ELMS, que também serão realizados no circuito italiano, ocorrem em Portimão entre os dias 22 e 23 de abril

O circuito português, um dos mais modernos do mundo, vai receber tanto os protótipos LMP3, quanto os GT3. As equipes que participam da ELMS, podem participar dos testes, caso tenham interesse. A primeira etapa da ELMS, ocorre no dia 15 de abril.

Cada equipe, terá sete horas por dia de testes em pista. Com um traçado de 4,6 km, Portimão, vai receber tanto a ELMS, quanto a Le Mans Cup entre os dias 20 e 21 de outubro.