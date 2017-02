Toni Vilander e Giancarlo Fisichella, confirmados nas 24 Horas de Le Mans pela Rizi Competizione

Google Plus

(Foto: Divulgação Rizi Competizione)

A equipe americana Rizi Competizione, confirmou Toni Vilander e Giancarlo Fisichella, para disputar as 24 horas de Le Mans, na classe GTE-PRO.

Competindo no IMSA, a equipe ainda não definiu o terceiro piloto. Sua última vitória, foi em Petit Le Mans, em 2016. Nas 24 horas de Daytona deste ano, a Ferrari 488 GTE, chegou em segundo lugar na classe GTLM

James Calado, que competiu em Daytona ao lado de Fisichella e Vilander, não poderá repetir a parceria em Le Mans, já que tem compromisso com a equipe AF Corse. Em 2016, a dupla teve a companhia e Matteo Malucelli, terminando em segundo lugar na classe, perdendo novamente para o Ford GT.

“É sempre uma honra ser convidado para Le Mans e este ano não é excepção”, disse o dono da equipe Giuseppe Risi.

“Nossa pequena equipe mostrou que pode lutar contra as fábricas com um carro bem preparado, com bons pilotos, e a determinação de ter sucesso em corridas de resistência.”

“O Ferrari 488, provou ser um carro excelente e esperamos mostrar suas habilidades novamente em junho.”