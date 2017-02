ACO divulga calendário 2017/2018 do Asian Le Mans Series

(Foto: Asian LMS)

A ACO, divulgou na última terça (14), o calendário 2017/2018 do Asian Le Mans Series. Se comparado com a temporada que encerrou em janeiro, algumas mudanças foram realizadas.

As quarta e penúltima etapa, que acontece em Buriram (Tailândia), teve sua data adiantada em uma semana. Agora acontece no dia 13 de janeiro de 2018. O motivo é ser no mesmo dia do Dia Nacional da Criança. Em 2016, 100 mil pessoas estiveram participando do evento. A data também coincide com as 24 horas de Dubai.

Sepang, a última etapa, também teve sua data alterada, Passou para os dias 2 à 4 de fevereiro, para não entrar em choque com as 24 horas de Daytona. Além da corrida americana, a corrida não vai bater de frente com o ano novo Chinês, que será no dia 16 de fevereiro. Como nem tudo são flores, é provável que a prova entre em conflito com as 12 horas de Bathurst

Segue o calendário.

Zhejiang (China) – data precisa ser confirmada, podendo ocorrer entre os dias 5/7 de outubro ou 13/15 do mesmo mês.

Zhuhai (China) – 27-29 de outubro

Fuji (Japão) – 1º de dezembro

Buriram (Tailândia) – 11 de janeiro

Sepang (Malásia) – 2-4 de fevereiro