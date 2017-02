Wilsinho Fittipaldi premia campeões do kart com treino na Fórmula Vee

Google Plus

Wilsinho, Alberto Otazu e Fernanda Jardim. (Foto: Fernando Santos)

Wilsinho Fittipaldi e a Fórmula Vee premiaram neste domingo (19/2), no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, duas jovens promessas do automobilismo nacional. Fernanda Jardim, campeã da Corrida das Princesas, e Alberto Cesar Otazu, vencedor da 1ª etapa do campeonato da CCSKA, ganharam um treino na FVee.

“Esta é uma grande oportunidade para incentivarmos os jovens pilotos do kart a seguir carreira no automobilismo”, disse Wilsinho Fittipladi, consultor e instrutor da Fórmula Vee e da FVee Junior. “Precisamos ajudar a criar uma nova safra de pilotos, e a FVee é o caminho mais acessível e tradicionalmente uma categoria formadora de grandes campeões.”

Fernanda Jardim é filha do piloto Adalberto Jardim, que compete na F-Truck. Alberto Cesar Otazu também tem histórico familiar nas pistas, filho de João Alberto Otazu, jornalista especializado em automobilismo.

Os dois jovens campeões terão a oportunidade de fazer um teste completo num Fvee, abrindo caminho para participar de provas oficiais da categoria.

A Fórmula Vee Junior foi criada este ano para servir de porta de entrada dos jovens pilotos no automobilismo. Além de Wilsinho Fittipaldi, a piloto Suzane Carvalho também será instrutora da categoria.