Porsche confirma contratação de Gianmaria Bruni

A Porsche confirmou na noite deste domingo (19), a contratação de Gianmaria Bruni como piloto oficial da marca. O italiano de 35 anos, deve começar na nova equipe em junho, seu destino, as competições nos Estados Unidos.

Tendo passado pela equipe Minardi na F1 em 2004, Bruni encontrou no Endurance o sucesso profissional. É campeão das classes GT em Le Mans em 2008, 2012 e 2014. No WEC, foi campeão em 2013 e 2014. Nos EUA, venceu em Sebring 2010. Também faturou as 24 horas de SPA em 2015. No Intercontinental Le Mans Cup, venceu em 2011 e 2012. Passou também pela ELMS, faturando o título em 2011 e GT Open em 2012.

“Estamos muito satisfeitos em recebê-Gianmaria Bruni, um dos melhores pilotos de GT do mundo, em nosso plantel”, disse o chefe da divisão esportiva da Porsche Motorsport, Dr. Frank-Steffen Walliser. “Ele se encaixa perfeitamente em nosso forte círculo de pilotos.”