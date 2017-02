ACO revela novidades para o Road to Le Mans 2017

(Foto: AdrenalMedia)

A ACO divulgou nesta sexta (17), mais detalhes sobre a edição 2017, do Road to Le Mans. A prova, preliminar das 24 horas de Le Mans, faz parte do Michelin Le Mans Cup, campeonato onde participam protótipos LMP3 e carros GT3.

Sendo a segunda etapa do Michelin Le Mans Cup, 46 carros poderão participar. Com seis provas em 2017, cinco delas serão realizadas no mesmo final de semana do European Le Mans Series. Equipes inscritas no campeonato, terão entradas automáticas para o evento em Sarthe

Para as equipes que desejam, apenas disputar o Road, uma taxa de inscrição de 15 mil Euros, serão necessários. A organização da prova, vai dar preferência para equipes previamente cadastradas no ELMS, Asian LMS, Asian LMS Sprint Cup e Weathertech.

Outra novidade é o formado da corrida. Serão duas baterias para 2017. A primeira ocorre no dia 15 de junho. A derradeira ocorre antes das 24 horas no dia 17. Cada prova, terá uma duração de 55 minutos. Duas sessões de treinos livres com 1 hora de duração cada, ocorrem no dia 14, com duas sessões de treinos classificatórios, com 20 minutos cada no dia 15.

Cada piloto, deve conduzir seu carro por pelo menos 20 minutos. Pelo menos um pitstop de 1 minuto também será obrigatório, dentro da janela, definida pela organização da prova.

Serão aceitos pilotos com graduação ouro, um por carro. Qualquer um dos pilotos podem participar da primeira seção de classificação, enquanto o de graduação bronze deve participar da segunda. As inscrições para a prova se iniciam no dia 10 de março, se estendendo até o dia 6 de abril.

Para equalizar as equipes, a direção da prova, também divulgou a combinação de graduação possível por carro:

Bronze / Bronze

Bronze / Prata

Bronze / Ouro