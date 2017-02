Rafael Câmara vence na abertura da Copa São Paulo de Kart KGV

(Foto: Jackson de Souza)

Foi um final de semana perfeito para o pernambucano Rafael Câmara na abertura da temporada 2017 da Copa São Paulo de Kart KGV. O kartódromo de Interlagos recebeu a 1ª etapa do Torneio de Verão e viu Câmara dominar em sua estreia na categoria Junior Max no último sábado (18).



O piloto, de apenas 11 anos, fez a pole position no traçado de 1.040 metros, venceu a primeira prova, repetiu o resultado na segunda corrida e fez a melhor volta nas duas baterias.



"Foi uma estreia muito boa, principalmente porque este é um equipamento diferente do que eu usava no ano passado, maior que o kart da Mini Max. Fiquei feliz em começar mais um ano com vitórias e gostaria de agradecer a toda equipe TR3 pelo trabalho. Temos um longo ano ainda pela frente, mas sem dúvida foi um resultado muito animador", comentou Câmara.



Na primeira prova do dia, Rafa chegou a cair para terceiro, mas logo se recuperou e reassumiu a ponta. O piloto cruzou a linha de chegada mais de cinco segundos à frente do segundo colocado. Na segunda prova, o pernambucano venceu de ponta a ponta, com mais de três segundos de vantagem para o segundo colocado.



Rafa já conta com três títulos na competição em outras categorias: em 2013 pela Mirim, 2015 pela Cadete e 2016 pela Mini Max. O próximo desafio pela Copa São Paulo será no dia 11 de março, no kartódromo da Granja Viana. As três primeiras etapas são válidas pelo Torneio de Verão, onde Rafa é o atual campeão na Mini Max.



Confira os resultados da 1ª etapa do Torneio de Verão da Copa SP de Kart KGV (Top-5 Junior Max):



Prova 1

1. #88 Rafael Câmara 17 voltas em 13min23s703

2. #112 Roberto Forti a 5s891

3. #24 Felipe Bartz a 6s821

4. #52 Paulo Coelho a 9s550

5. #80 Derek Ryan a 9s949



Prova 2

1. #88 Rafael Câmara 17 voltas em 13min45s302

2. #52 Paulo Coelho a 3s382

3. #112 Roberto Forti a 4s991

4. #24 Felipe Bartz a 5s362

5. # Leonardo Reis a 8s221