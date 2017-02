F-3 Brasil começa formação de novos pilotos no Brasil

Google Plus

(Foto: Marcus Cicarello)

Garantir a sobrevivência da F-3 Brasil, como evento suporte da Porsche GT3 Cup Challenge em 2017, a recém-criada Associação Nacional das Equipes de Fórmula (Anef) firmou acordo com a CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) para o lançamento da F-3 Academy nesta temporada.

A nova categoria substituirá a antiga F-3 Light e será uma academia de formação de pilotos inédita no automobilismo brasileiro.

Até 2016, diversos talentos de 15 ou 16 anos de idade que almejavam seguir carreira no exterior acabaram sendo prematuramente levados para competir no exterior. A ausência de um projeto eficaz de formação após o kartismo impactava a vida privada dos competidores, comprometendo sua formação escolar e o convívio familiar.

O conceito da F-3 Academy, formatado em parceria entre a futura gestão da CBA e a Anef, almeja preencher a lacuna entre o kart e o F-3, proporcionando aos pilotos o desenvolvimento nas pistas brasileiras.

Os principais pontos da nova F-3 Academy são:

Carros Dallara 301 rigorosamente vistoriados tecnicamente;

Equalização em nova faixa de potencia dos motores de forma transparente a todos;

Os pilotos com carteira PEC, admitindo a participação de competidores que completarem 15 anos de idade em 2017, uma vez que a nova faixa de potencia e a chancela como “Categoria Escola CBA”, atendem ao especificado pelo CDA;

Aulas e palestras ministradas por profissionais expoentes nas seguintes áreas: Dinâmica de suspensão, aerodinâmica, treinamento físico, nutrição, psicologia, treinamento em inteligência emocional, profissionalização de um piloto, treinamento de comunicação etc... Tudo sem custo adicional aos pilotos;

Será firmado convênio com uma academia europeia para que os pilotos façam ao longo do ano clínicas intensivas no exterior, inclusive com avalição de desenvolvimento em simuladores. Também sem custo adicional;

A CBA garantirá como premiação ao piloto campeão de 2017 uma temporada na F-3 Brasil em 2018

A exemplo do que ocorria nas últimas temporadas com a F-3 Light, neste ano, os carros da nova F-3 Academy vão competir no mesmo grid da F-3 Brasil –fazendo jus a pontuação e pódios separados.

“Nos últimos anos percebemos que ficou um gap muito grande entre o kart e a F-3. A F-3 Academy vem justamente resolver este problema, inclusive garantindo aos pilotos todo o suporte necessário fora da pista para darem sequência a uma carreira profissional nas corridas. Agradeço ao Dadai pelo suporte na iniciativa, que poderá ser um passo decisivo na formação de novos talentos”, sustenta Augusto Cesário, o presidente da Anef.

Presidente da Comissão de Velocidade da CBA e eleito para assumir a entidade no próximo mês de março, Waldner Bernando, o “Dadai”, destaca o fato de a iniciativa seguir o modelo de alguns países onde o esporte a motor é bastante difundido. “Temos certeza que começaremos uma nova fase no automobilismo brasileiro no tocante à formação de pilotos profissionais”, diz o dirigente.

A temporada 2017 da F-3 Brasil começa nos dias 17 e 18 de março, em Curitiba.