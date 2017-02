Wilsinho Fittipaldi visita o Circuito dos Cristais: “Espetacular”

(Foto: Fernando Santos)

Espetacular!” Assim, Wilsinho Fittipaldi definiu o Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), que irá receber pela primeira vez a Fórmula Vee, de 3 a 5 de março.

Ex-piloto de Fórmula 1 e com experiência em dezenas de autódromos em todo o mundo, Wilsinho, hoje consultor e instrutor da FVee, ficou impressionado com a pista mineira, inaugurada no ano passado

"Fiquei realmente surpreso com a qualidade deste autódromo de média velocidade, com um traçado excelente, largo (18 metros), seletivo e com bons pontos de ultrapassagens”, disse Wilsinho, após fazer a visita técnica, na manhã desta quarta-feira (22/2). “Me lembra muito a pista de Paul Ricard, na França. Será realmente uma experiência fantástica para os pilotos da FVee."

O Circuito dos Cristais receberá a primeira prova da história da Fórmula Vee em Minas Gerais. As provas serão realizadas nos dias 4 e 5, válidas pela Copa Centro-Oeste-Minas. Os vencedores receberão o troféu Cristiano da Matta, em homenagem ao piloto mineiro, campeão na F-Indy e que também disputou a F1

Além de acompanhar as provas, os fãs do automobilismo e o público em geral poderão sentir a emoção de dirigir um FVee nesta “espetacular” pista de Curvelo, como definiu Wilsinho Fittipaldi.

No dia 3, haverá a opção do Drive Day, com direito a cinco voltas no autódromo, ou então fazer um curso de pilotagem com Wilsinho Fittipaldi e a piloto Suzane Carvalho. Serão aulas teóricas e práticas, com duas sessões na pista, de 30 minutos cada. O custo é a partir de R$ 400.