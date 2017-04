Francisco Laborda e Gabriel Silva vencem pela Fórmula Vee em Piracicaba

(Claudio Larangeira/Divulgação FVee)

Duas jovens promessas das pistas mostraram seu talento na abertura da Copa ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo). O amazonense Gabriel Silva, 19 anos, e o argentino Francisco Laborda, 18, foram os vencedores das provas que abriram a temporada da Fórmula Vee neste sábado (15/4) em Piracicaba, no interior paulista.

Em sua primeira prova na categoria, o argentino Laborda surpreendeu com um estilo agressivo e sem cometer erros. Ele foi favorecido pela quebra do carro de Gabriel Silva, por problema elétrico, quando liderava com folga a três voltas do final.

Laborda já é apontado como uma das revelações do automobilismo argentino. No ano passado, ele foi vice-campeão da Fórmula A, uma categoria semelhante à FVee, que também desenvolve jovens talentos. Nascido em Buenos Aires, ele se mudou para Americana, também no interior paulista, onde estuda para se formar piloto de aviação e dar continuidade à carreira nas pistas de corrida.

Na segunda bateria, o show foi do amazonense Gabriel Silva. Como não conseguiu completar a primeira prova, ele largou em último lugar. Na segunda volta, já estava em segundo. Na quarta, assumiu a ponta ao ultrapassar Laborda na reta principal do autódromo de Piracicaba.

“Foi uma vitória fantástica”, definiu Wilsinho Fittipaldi, consultor e instrutor da Fórmula Vee. Gabriel Silva já vinha se destacando neste seu ano de estreia na categoria. Nas quatro provas anteriores, ele havia conquistado três segundos lugares e um terceiro.

“Estava ansioso para chegar a primeira vitória. Vinha trabalhando muito para isso. Foi uma pena o problema na primeira bateria, mas depois deu tudo certo. Foi como tirar um peso enorme das costas”, disse o jovem amazonense.

Com um primeiro e um segundo lugares, o argentino Laborda assumiu a liderança da Copa ECPA, que terá ao todo cinco etapas. Outro jovem piloto, Alberto Otazú, é o segundo colocado na classificação geral, após conquistar um segundo e um terceiro lugares. Gabriel Silva é o terceiro. A próxima etapa da Copa ECPA está marcada para 24 de junho.

Classificação da 1ª Etapa da Copa ECPA de Fórmula Vee (15 de abril)



1ª bateria

1)Francisco Laborda – 14min50s497

2)Alberto Otazú – a 5s590

3)Thiago Vaz – a 14s054

4)Zigomar Jr. – a 18s339

5)Bernardo Albanesi – a 30s656

6)Guilherme da Silva – a 31s181

7)Paulo Cortese – a 34s539

8)Paulo Campanelli – a 1min14s073

9)Gabriel Silva – a 3 voltas

2ª bateria

1)Gabriel Silva – 14min36s294

2)Francisco Laborda – a 5s405

3)Alberto Otazú – a 8s949

4)Rodrigo Rosset – a 10s709

5)Thiago Vaz – a 16s907

6)Zigomar Jr. – a 18s070

7)Guilherme da Silva – a 23s296

8)Bernardo Albanesi – a 1min05s380

9)Paulo Campanelli – a 3 voltas

Classificação da Copa ECPA de Fórmula Vee após a 1ª etapa (5 no total)

1)Francisco Laborda – 35 pontos

2)Alberto Otazú – 27

3)Gabriel Silva – 24

4)Thiago Vaz – 20

5)Zigomar Jr. – 16

6)Bernardo Albanesi – 11

7)Guilherme da Silva – 10

8)Rodrigo Rosset – 10

9)Paulo Cortese – 8

10)Paulo Campanelli – 5