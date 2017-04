Estreando pela Rebellion Racing, Bruno Senna conquista pódio em Silverstone pelo WEC

(Foto: MF2)

Bruno Senna conquistou um ótimo segundo lugar neste domingo 16, nas 6 Horas de Silverstone, abertura da temporada do Campeonato Mundial de Endurance. Ao lado dos companheiros de equipe da Rebellion Racing, os franceses Nicolas Prost e Julien Canal, Bruno subiu ao pódio do tradicional circuito inglês na divisão LMP2 depois de ser superado apenas pelo trio formado por Oliver Jarvis, Thomaz Laurent e Ho-Pin Tung.



O resultado superou as expectativas de Bruno. "Estou muito contente com o que aconteceu hoje. Vínhamos encontrando problemas com o acerto do carro desde a sexta-feira e achávamos que seria difícil até brigar para chegar entre os três primeiros depois dos treinos classificatórios. Mas fizemos uma boa prova e poderíamos até sonhar com a vitória se não tivéssemos enfrentado problemas com os pneus intermediários quando a chuva chegou", explicou.



Bruno ficou encarregado da largada e subiu do quarto lugar no grid para a vice-liderança ainda na primeira volta. Aos poucos, no entanto, começou a sofrer com o acentuado desgaste dos pneus Dunlop. "O carro que vinha logo atrás de mim estava muito agressivo e me obrigou a sacrificar os pneus para defender a posição. Mas, depois, conseguimos imprimir um bom ritmo, acertar na estratégia e fechar a prova numa colocação mais do que satisfatória."



O final da corrida reservou um certo suspense para os boxes da Rebellion Racing, já que a diferença de Nicolas Prost para o terceiro colocado Matthieu Vaxivière despencou nas últimas voltas. "Estávamos com o combustível no limite e o Nico precisou tomar cuidado para não ficar a pé. Mas tudo deu certo. Acho que ainda estamos sentindo um pouco da falta de quilometragem de pré-temporada, mas aprendemos bastante aqui sobre o comportamento dos pneus e levaremos essas lições para a próxima etapa, no início de maio em Spa-Francorchamps", concluiu Bruno.