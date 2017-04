Pipo Derani vence em Silverstone pelo Mundial de Endurance

(Foto: Ford Racing)

Pipo Derani conquistou neste domingo (dia 16) uma vitória memorável na primeira etapa da temporada 2017 do FIA WEC (Mundial de Endurance), realizada no circuito de Silverstone, na Inglaterra.



Em sua primeira corrida pela Ford Chip Ganassi Racing, o piloto de 23 anos dividiu a pilotagem do #67 Ford Chip Ganassi Ford GT com os companheiros Andy Priaulx e Harry Tincknell e deixaram a etapa na liderança da super competitiva LMGTE Pro.



A conquista nas 6 Horas de Silverstone foi ainda mais emocionante após os problemas enfrentados pelo Ford GT #67, que partiu da pole position, mas logo no início da corrida precisou realizar um pit stop e ficou atrás na categoria.



Derani, em seguida, realizou dois excelentes stints em situações delicadas para entregar o carro a Tincknell, que assumiu a liderança na penúltima hora e construiu uma boa vantagem sobre a Ferrari #51 para chegar à vitória.



Estreando pela equipe Ford, Derani foi parabenizado por seus companheiros após sua performance no final de semana. Depois de apenas dois dias de testes para conhecer o Ford GT e a LMGTE Pro, Derani superou as expectativas para ajudar o time a chegar a esta vitória espetacular.



O jovem piloto brasileiro ficou muito satisfeito com sua performance e acredita que a vitória foi uma forma perfeita para iniciar sua carreira como um piloto de uma equipe de fábrica.



"Que maneira de começar a temporada 2017 do WEC, é uma sensação maravilhosa vencer com a Ford", disse Derani. "Tivemos um início difícil, com um problema na porta, então tivemos de parar mais cedo no pit, o que nos colocou atrás na disputa. Mas, depois, tivemos um pouco de sorte com o Safety Car que nos colocou de volta na briga", lembrou.



"Toda a equipe Ford Chip Ganassi foi excelente. Andy e Harry fizeram stints fantásticos e foi um prazer aprender com eles e escutá-los, enquanto eu me acostumava com o Ford GT", disse. "Eles são realmente grandes companheiros de equipe".



Para Derani, a primeira corrida com a Ford foi o auge de algumas temporadas expressivas no endurance correndo na LMP2. Agora ele acredita que mais familiarizado com o Ford GT terá a chance de conseguir mais sucesso nas próximas etapas.



"Para mim é ótimo já ter essa primeira corrida como experiência, já que não sabia o que esperar em muitos aspectos. Sei que vou continuar evoluindo e com mais tempo no carro podemos chegar ainda melhor em Spa no mês que vem. Gostaria de dizer muito obrigado à equipe Ford Chip Ganassi Racing. Que time! Foi uma honra vencer minha primeira prova por esta equipe tão profissional", completou.



Derani, Tincknell e Priaulx lideram o FIA WEC na categoria LMPGTE Pro com o máximo de pontos para o final de semana, 26. A próxima etapa acontecerá em Spa-Francorchamps, na Bélgica, no dia 6 de maio.



Confira o resultado das 6 Horas de Silverstone (LMGTE Pro):



1 #67 PRIAULX / TINCKNELL / DERANI (Ford Chip Ganassi Team UK / Ford GT) 171 voltas em 6:01:28.070

2 #51 CALADO / PIER GUIDI (AF Corse / Ferrari 488 GTE) + 15.604

3 #91 LIETZ / MAKOWIECKI (Porsche GT Team / Porsche 911 RSR) + 26.585

4 #66 MÜCKE / PLA / JOHNSON (Ford Chip Ganassi Team UK / Ford GT) + 27.491

5 #71 RIGON / BIRD (AF Corse / Ferrari 488) + 1 volta

6 #95 THIIM / SØRENSEN / STANAWAY (Aston Martin Racing / Aston Martin VANTAGE) + 1 volta