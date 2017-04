Velopark recebe segunda etapa da Stock Car em 2017

(Duda Bairros/Vicar)

A cidade de Nova Santa Rita (RS) recebe neste final de semana a segunda etapa da temporada 2017 da Stock Car. Além da principal categoria do automobilismo nacional, o autódromo do Velopark receberá também a rodada de abertura da Copa Petrobras de Marcas.



As atividades de pista terão início na sexta-feira (21/04), com a realização dos primeiros treinos de ambas as categorias. A programação também prevê cinco sessões destinados aos modelos CLA AMG Cup do Mercedes-Benz Challenge.



O Autódromo do Velopark passou a fazer parte do calendário da Stock Car em 2010. Sete anos depois, 11 corridas foram disputadas no circuito e sete pilotos subiram ao degrau mais alto do pódio. Além disso, Cacá Bueno saiu de Nova Santa Rita com o título da Stock Car em 2011, o quarto de sua carreira, e foi um dos vencedores da etapa disputada no ano passado. O pentacampeão também saiu vitorioso da cidade gaúcha em 2012.



O maior vencedor na pista é o atual líder do campeonato, Daniel Serra, que venceu provas em 2011, 2013 e 2015. Ricardo Maurício venceu duas vezes, em 2010 e 2014. Átila Abreu, Galid Osman, Max Wilson e Diego Nunes venceram uma vez cada, em 2011, 2014, 2015 e 2016, respectivamente.



Sérgio Jimenez e Guga Lima visam reação

Na equipe Hot Car Competições (Bardahl), os pilotos Sérgio Jimenez e Guga Lima querem brigar por melhores resultados, depois de terem pontuado apenas na corrida 1 em Goiânia (GO) no início do mês. Os treinos no Velopark terão início na sexta-feira (21). O grid será definido sábado às 13 horas. No domingo, as provas terão suas largadas às 13 horas e 14h10 (ao vivo no SporTV).



"O Velopark é uma pista que é pequena e, por isso, os tempos são extremamente próximos. Será importante conseguirmos achar um acerto de carro rápido, pois a classificação é de extrema importância", destacou Jimenez, piloto do Stock #73.



"Conversei muito com a equipe e vamos com algumas coisas novas para lá. Precisamos evoluir e colocar os carros mais pra frente", continuou o piloto paulista que tem boas recordações do traçado gaúcho. "Foi no Velopark que fiz minha estreia na GT3 e foi muito bom! Ganhei as duas corridas. A pista é bem técnica e espero que possamos andar bem este final de semana", completou Jimenez.



O brasiliense Guga Lima, piloto mais jovem da Stock com 20 anos, concorda com Jimenez e fala sobre a importância de um bom resultado no classificatório. "O Velopark é uma pista curta e que fazemos em menos de um minuto. Tem difíceis pontos de ultrapassagens, porque ela também é muito estreita. Então, uma boa classificação será crucial para um bom final de semana", disse o piloto do Stock #9 da Hot Car.



"Espero que possamos evoluir mais o carro. Na primeira etapa, não tivemos o carro ideal, mas com o nosso trabalho acredito que poderemos melhorar e andar mais forte para buscar os resultados que esperamos", finalizou Guga.



Amadeu Rodrigues, chefe da equipe, também está motivado. "Analisamos tudo o que aconteceu em Goiânia, revisamos os carros e acredito que vamos conseguir evoluir no Velopark. Estamos focados e vamos trabalhar muito para lutarmos por bons resultados nas duas corridas", concluiu.

Diego Nunes reencontra o palco de sua última vitória na Stock Car

No ano passado também pela segunda etapa, quem levou a melhor no circuito, que fica a cerca de 30 quilômetros da capital gaúcha foi Diego Nunes, piloto da equipe Full Time Bassani. Este ano ele quer repetir a dose.



"Minha expectativa para este final de semana é a melhor possível. Temos um carro competitivo, apesar dos problemas da primeira etapa, acredito que conseguimos evoluir muito nesse período. Ganhar é sempre bom e não tem como negar que você chega empolgado num circuito onde deu tudo certo", afirmou o paulista dono do carro #70.



"Esse ano o mais importante é andar bem nas duas provas, acho que temos que largar entre os oito primeiros e pontuar entre os seis, e tentar sair de lá disputando o campeonato na frente da tabela, e se for possível disputar essa vitória novamente", ressaltou ainda o piloto, que tem patrocínio da Harald Chocolates, Vigor, Petronas e Nutry.

Bom retrospecto na pista gaúcha anima Julio Campos



Julio Campos quer buscar na pista gaúcha do Velopark, onde acontece neste final de semana a 2ª etapa da temporada, a recuperação depois de um início complicado, que o tirou das duas provas em Goiânia.



"Tínhamos um carro muito rápido em todos os treinos e o incidente fez com que eu saísse de Goiânia sem nenhum ponto. Por isso, a reação na tabela de classificação é muito importante nesse começo. Com o formato de pontuação, onde a última corrida vale o dobro de pontos, andar entre os primeiros em todas as corrida é tarefa primordial para chegar no final com chances de campeonato ", explicou o piloto Timken.

Velopark marca "estreia" de Pizzonia e Campos

Na última etapa realizada em Goiânia, o amazonense Antonio Pizzonia e o paranaense Júlio Campos foram envolvidos em acidente logo na primeira volta que roubou qualquer chance de desfecho expressivo no domingo depois dos animadores treinos livres e classificatórios - Campos largou em 8º e Pizzonia em 11º na corrida 1.



O recomeço não poderia vir em pista mais apropriada. Não apenas a equipe comandada pelo diretor-técnico Rodolpho Mattheis tem uma história salpicada de ótimos resultados no diminuto traçado de 2,2 km como Campos se tornou em 2015 o primeiro piloto a subir ao pódio nas duas provas desde que o atual sistema de rodadas duplas foi implantado. "Nossos carros têm um excelente retrospecto no Velopark. No ano passado fizemos um oitavo e um terceiro na primeira bateria e em 2015 largamos e terminamos em segundo. Além disso, nossa equipe irmã, a A. Mattheis, fez dobradinha no qualifying e na corrida 1 em 2016", explicou Rodolpho.



As batidas em Goiânia não somente frustraram as expectativas da equipe como obrigaram engenheiros e mecânicos a realizar um minucioso trabalho de revisão na oficina em Petrópolis para devolver aos carros as suas melhores condições. A Prati-Donaduzzi deu um show de rapidez e eficiência para recolocar Pizzonia e Campos na pista em Goiânia, mas nem todos os danos puderam ser identificados nos boxes. "Descobrimos que a barra traseira da suspensão do Júlio estava bem danificada, além dos triângulos esquerdos. Na frente também havia um triângulo dianteiro e a barra de convergência bastante afetada, o que deixou o volante torto na corrida 2. O carro do Pizzonia também estava com um triângulo traseiro empenado que não foi trocado para a segunda corrida. E os freios foram comprometidos porque um triângulo traseiro rasgou a mangueira e prejudicou a refrigeração. O Julio também estava sem velocidade na segunda prova por causa dos danos na bronzina que causaram a perda da pressão de óleo, o que só foi verificado na revisão do motor. Como ele foi trocado, está tudo bem", assegurou o chefe da equipe.

