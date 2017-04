Europeu de Kart começa na Itália e Caio Collet mostra confiança

(Formula K)

O brasileiro Caio Collet inicia neste final de semana (dias 22 e 23) a disputa de mais uma importante competição em sua ainda tão jovem carreira. O piloto estará ao lado de quase 80 kartistas do mundo todo na categoria OK na primeira etapa do Campeonato Europeu de Kart CIK-FIA, que será realizada em Sarno, na Itália.



Collet, que é piloto de fábrica da Birel ART Racing e integra os pilotos da All Road Management de Nicolas Todt, conhece bem o traçado e esteve na pista há duas semanas na disputa da última etapa do WSK Super Master Series 2017. Na ocasião, o piloto esteve sempre entre os 10 melhores nos treinos e baterias classificatórias, mas levou um toque por trás na Pré-Final, após largar da quinta posição e foi obrigado a abandonar com o motor danificado.



"Tem sido um ano de muito trabalho, já que a equipe Birel ART Racing passou por mudanças técnicas, tem um novo fornecedor de motores, então estamos evoluindo o equipamento a cada etapa que competimos. O Europeu é um dos campeonatos mais fortes do mundo e sei que a disputa será grande, mas acredito que estamos bem preparados e espero brigar por bons resultados nas cinco etapas da competição", destacou o brasileiro de 15 anos.



Será a terceira vez que Collet disputa o Europeu. Em 2015, logo em sua estreia foi ao pódio na etapa de Portugal e terminou em sexto lugar no geral, como melhor estreante na categoria KF Júnior. No ano passado, o piloto repetiu o sexto lugar geral na OK Júnior, mas com dois pódios (Espanha e Portugal).



Além de Sarno, o Europeu 2017 terá etapas em Alonso (Esp), Le Mans (Fra), Alahärmä (Fin) e Kristianstad (Sue). Collet também disputará este ano o Mundial, que acontecerá em setembro. O piloto paulista foi o último brasileiro a subir ao pódio da competição, dois anos atrás, quando foi terceiro colocado.



Confira o calendário do Europeu de Kart CIK-FIA 2017:

20-23/04 - Sarno (Ita)

08-11/06 - Alonso (Esp)

29/06-02/07 - Le Mans (Fra)

20-23/07 - Alahärmä (Fin)

27-30/07 - Kristianstad (Sue)