Lucas Kohl disputa o USF2000 nos Estados Unidos

O gaúcho Lucas Kohl chega a Barber Motorsports Park, em Birmingham no estado do Alabama, palco da segunda etapa de 2017 (dias 22 e 23 de abril), com um único objetivo: a recuperação. O piloto de 18 anos, que faz sua segunda temporada na Cooper Tires USF2000 Championship Powered by Mazda, campeonato de formação de pilotos que compõem a programação da Fórmula Indy, teve uma primeira rodada dupla complicada após enfrentar problemas na classificação em São Petesburgo há quase um mês.



"Estou totalmente focado para Barber e minha expectativa é das melhores. Existe um período de adaptação, pois foi minha estreia pela equipe Pabst Racing, mas trabalhamos bastante juntos nesse período de pausa, o que tenho certeza surtirá efeito na pista ", comentou o piloto natural de Santa Cruz do Sul.



"É importante ter o pensamento sempre positivo e visualizar o sucesso no final de semana, assim como seguir marcando pontos. Se nos classificarmos bem, poderemos pensar mais alto, mas primeiro vamos ver como serão os treinos livres", completou.



As atividades em Barber começam às 11 horas desta quinta-feira (20), com treinos livre de 30 minutos. Na sexta-feira (21), a classificação que define o grid de largada da primeira corrida está marcada para as 10h45, com a corrida às 14h30. Já a prova complementar acontece no domingo às 18h45 (horários de Brasília).



A categoria - USF2000

A Cooper Tires USF2000 Championship Powered by Mazda é a primeira escada da Road to Indy, fazendo parte do circo da Indycar Series. Além dessa categoria, também fazem parte a Pro Mazda e a Indy Lights, até chegar a Fórmula Indy propriamente dita. A temporada tem 16 provas, que incluem duas pistas de rua, autódromos e uma corrida em um oval, todas disputadas junto com a Fórmula Indy.