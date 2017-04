Gianluca Petecof inicia disputa do Campeonato Europeu de Kart na Itália

(Joan Codina/FotoFormulaK.com)

Uma das principais competições do kartismo mundial, o Campeonato Europeu CIK-FIA tem início neste fim de semana (21 a 23 de abril), no circuito de Sarno, no sul da Itália. Entre os 77 competidores da classe OK está o paulista Gianluca Petecof, de 14 anos, que faz sua primeira temporada nesta categoria e também pela tradicional equipe Tony Kart. Após o período de adaptação a essas novidades, o representante da Academia Shell Racing vai em busca de consolidação de sua boa performance.



Além da rodada inaugural na Itália, o Campeonato Europeu de Kart ainda passa por Espanha, França, Finlândia e Suécia, entre abril e julho. Para Gianluca, ter Sarno como palco da primeira etapa é um ponto positivo, já que há menos de duas semanas o piloto esteve lá para a disputa do WSK Super Master Series. Na ocasião, Petecof se destacou como um dos mais rápidos, chegando inclusive a liderar um dos treinos, mas teve de lidar com imprevistos nas corridas. Dessa vez, ele está confiante para transformar todo o potencial demonstrado até aqui em resultados.



Os treinos livres oficiais para a etapa acontecem na sexta-feira, com quatro sessões cronometradas. No sábado, os pilotos participam da tomada de tempos, que definirá a divisão de grupos (5 no caso da categoria OK) e a posição de largada nas baterias classificatórias, quando todos os grupos se enfrentam entre si. Os competidores recebem pontos de acordo com o resultados dessas corridas, com o vencedor recebendo 0 pontos, o 2º colocado soma 1 ponto, o 3º soma 2 e assim por diante. Ao fim da fase classificatória, os 34 melhores disputam a corrida final da etapa.

"A transição para a categoria OK, onde os pilotos são mais velhos e experientes, e também a chegada em uma nova equipe são grandes mudanças, e consegui me adaptar bem, já mostrando que temos potencial para andar entre os primeiros. O objetivo no Campeonato Europeu é comprovar isso a cada etapa, seguir evoluindo, conquistar resultados constantes entre os top-10, e buscar o destaque entre os rookies". Comentou Gianluca.



Para a classificação geral do campeonato, os 10 melhores colocados da fase intermediária (após as baterias classificatórias) somam pontos (de 10 a 1, em ordem decrescente), assim como os 15 melhores posicionados na final (25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1). Haverá ainda uma classificação para o Rookie of the Year, o melhor novato do ano na categoria, seguindo o mesmo padrão de pontos da geral.